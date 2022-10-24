Gıda krizi sonrası traktör yetişmiyor

Aydın’da Tanman Çiftliği’nde otomotiv gazetecileriyle pamuk hasadı deneyiminde bir araya gelen TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, sektörü değerlendirdi. Türkiye’de yıllık traktör üretiminin 70 bin adet civarında olduğunu belirten Özüner, kendi fabrikalarının 1954’ten bugüne kadar 1 milyon 30 bin adet üretim yaptığını söyledi.

Aykut Özüner

YERLİ TRAKTÖR TALEBİ KARŞILIYOR

Traktör üretiminin yüzde 95'nin yerli olduğunu ve bu konuda Türkiye’nin şanslı ülkeler arasında yer aldığını vurgulayan Özüner, “Şu anda bizim en fazla vaktimizi alan konu, tedarik zincirindeki kırılganlık ve parça temini. İki senedir böyle ve halen devam ediyor. İthal edilen parçaları yerlileştirdik. Ancak buna rağmen krizin boyutu sürekli değişiyor. Türkiye pazarının talebi yıllık 65 bin adet. Biz ülke olarak buna yetişiyoruz” açıklamasında bulundu.

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TARIM ALANINDA FARKINDALIK ARTTI

Pandemiyle birlikte başlayan talep artışının devam ettiğini ve yüksek seviyede olduğunu belirten Özüner, “Pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı ile tarımsal üretimin önemi daha da arttı. Tarım konusundaki farkındalık son dönemde arttı. Ciddi bir konsantrasyon kendi kendine yetebilme var. Dünyada genel olarak son iki senede traktör giderek üretimi artıyor. Dünyada yıllık yaklaşık 1.5-1.6 milyon adet traktör üretimi vardı. 2021-2022’de bu rakam 1.8 milyon adete çıktı. Bundan sonra da 1.8 milyon adet ile 1.9 milyon adet arasında gider” değerlendirmesini yaptı.