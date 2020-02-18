Gıdada denetim seferberliği

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dün başlayan ve 81 ilde eş zamanlı yürütülecek gıda denetimi seferberliği başlattı. Gıdalarda hile yapanların gözünün yaşına bakılmayacağını söyleyen bakan Pakdemirli denetimlerin hafta boyunca yapılacağını belirtti.

CİDDİ YAPTIRIM UYGULANACAK

Pakdemirli, gıda güvenliğinde ilk noktalarının süt ve süt ürünleri olduğunu belirtirken, "Gıdada sahtecilik yapanlara göz açtırmıyoruz, açtırmayacağız. Ufak tefek hatalarda esnafı üzmemek lazım ancak evladınıza yedirmediğiniz bir şeyin tüketim noktalarında üretildiğini ve vatandaşın kullanımına sunulduğunu görürseniz, bu arkadaşların gözünün yaşına bakmayın. Bu denetimleri yaparken de rehberlik göreviniz olduğunu unutmamak lazım. Bilerek, kasten sağlıksız ürün üreterek kullanıma sunanlara da ciddi yaptırım söz konusu olacak ve bunların gözünün yaşına bakmıyor olacağız" şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

VATANDAŞ DA BİZE ULAŞSIN

Pakdemirli, taklit ve tağşişte cezaların caydırıcı olması için mevzuat çalışmaları yürüttüklerine de işaret ederek, bunun da kısa sürede Meclis'te yasalaşmasını beklediklerini söyledi. Pakdemirli, vatandaşların Alo 174 Gıda Hattı'na ihbarlarını iletebileceğini de anımsattı. Pakdemirli, "Müjdelemek isterim, yakın zamanda vatandaşlarımızın şikayetlerini daha etkin iletebilmeleri adına WhatsApp şikayet hattımızı da devreye alacağız. Alo 174 Gıda Hattı'na son bir yılda, vatandaşlarımız tarafından 2 milyon 311 bin 593 arama gerçekleştirildi. Bu aramalardan 672 bin 256'sı gıda ihbar ve şikayet kapsamında oldu. Bu başvuruların 670 bin 304 adedini sonuçlandırdık. Alo Gıda Hattımıza yüzde 8'lik oranda, 51 bin 844 adet başvuruda yapılan denetimler sonucunda cezai işlem uygulandı" değerlendirmesinde bulundu. Bugün itibarıyla son bir yılda 1 milyon 215 bin 996 gıda denetimi gerçekleştirdiklerini belirten Pakdemirli, bugün başlatılan denetimler kapsamında da 81 il ve ilçede eş zamanlı olarak 7 bin 4 gıda kontrol görevlisiyle 6 gün boyunca her gün farklı bir sektörde denetim gerçekleştireceklerini ifade etti.

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TAVUK DÖNER HABERİ YALAN

Tavuk dönere çamaşır suyu katıldığı iddialarına ilişkin olarak Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti: "Biz bu haberi yapan kişiyle irtibata geçerek nerede yapıldığını sorduk. Bize böyle bir adres veremediler ne yazık ki. Görünen o ki zaman zaman gıda konusunda böyle yanlış haberler çıkabiliyor. Gıdada bilgi kirliliği yaratanlarla ilgili de cezai işlem çalışmaları yaptık."

CEZALAR CAYDIRICIOLSUN

Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Abdussamed Boyu, Tarım ve Orman Bakanlığının gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmeleri ifşa ettiği son listede, aynı uygunsuzluğu daha önce de yapan firmalar bulunduğunu belirterek, cezaların bir an önce caydırıcı hale getirilmesi gerektiğini bildirdi. Boyu, cezaların artırılması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti: "İşletmeler uyguladıkları hile yöntemiyle yedikleri cezanın çok üstünde kar elde ediyor. Bu sebeple taklit ve tağşişten vazgeçmiyor. Uygunsuzluklardan dolayı ruhsatı iptal olan birçok işletme var ama bu kez de başka bir yakını adına işletme açıyor. Mevcut cezalar caydırıcı değil."