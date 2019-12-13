Ekonomi Gıdada hileye hapis geliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gıdada hileye hapis geliyor

Hükümet, gıdada taklit ve tağşiş yapanlara aynı suçu 2 yıl içinde bir daha işlerse hapis cezası getiren düzenleme üzerinde çalışıyor. Hapis cezası alan işletmecinin faaliyetlerinden men edilmesi de gündemde. Taslak halindeki düzenlemeye, kamuoyundan gelen talep ve görüşler doğrultusunda son şekli verilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Gıdada taklit ve tağşiş yapanların para cezasından, faaliyeten men ve hapis cezasına kadar sert önlemlerle caydırılması planlanıyor. Konu ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye Tarım Orman Şurası sonuç bildirgesinde dile getirilmişti. Mevcut düzenlemeye göre taklit ve tağşiş yapanlara yönelik idari para cezası, söz konusu parti ürünün piyasadan toplatılması ve bu ürünlerin kamuoyuna ifşa edilmesi gibi yaptırımlar uygulanıyor ancak bunlara rağmen firmalar, isim değiştirerek taklit ve tağşiş faaliyetlerine devam ediyor.

KADEMELİ OLACAK

  • Değişiklikle taklit veya tağşiş yapılan gıda veya yemi üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz edenler ile izlenebilirliğini sağlamadan piyasaya arz eden perakendeci iş yerlerine kademeli cezalar getirilmesi öngörülüyor. Taklit ve tağşiş yapanlara hem idari ve adli para cezalarının getirilmesi hem de bu fiili 2 yıl içinde tekrarlamaları durumunda işletmeciye hapis cezası verilmesi ve işletmecinin faaliyetinden men edilmesi yaptırımları üzerinde çalışılıyor. Taslak halindeki düzenlemeye, kamuoyundan gelen talep ve görüşler doğrultusunda son şekli verilecek.

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