Gıdada sahtekarlığı bitirecek adım: 500 bin TL ve hapis cezası gündemde

Meclis’e sunulan kanun teklifine göre; gıda sahtekarlarına verilecek para cezası 500 bin liraya kadar çıkarılabilecek. Bu fiillerin 2 yıl içinde tekrar işlenmesi halinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ceza verilecek. Ayrıca, söz konusu kişiler 5 ila 10 yıl faaliyetten men edilecek.

Gıda güvenliği hakkında yanıltıcı beyanlarda bulunanlara 20 bin ile 50 bin lira para cezası öngörülüyor.

Tarım arazilerine izinsiz hobi bahçesi adı altında yapılan yapılara para cezalarının da artırılacağını belirten AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, “1000 TL’den az olmamak kaydıyla bir ceza ile her metrekare için 10 TL bir ceza kesilecek. Yapıdaki aykırılıklar giderilirse vatandaş tarafından ve oradaki aykırılıklar tekrar eski haline getirilirse süreç bu şekilde kapanacak” dedi.

Gıda sahtekarlığında şüpheli bir durum görürseniz ‘Alo 174’ hattını arayıp bilgilendirme yapabilirsiniz.