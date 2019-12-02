Ekonomi GIDADER gıdaya yön verecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

GIDADER gıdaya yön verecek

Gıda Mühendisleri Mesleki Gelişim Platformu hakkında açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Başkanı İsa Tahta, "GIDADER, gıdaya yön verecek olan geniş kapsamlı oluşumlar arasında yerini almıştır. Gıda ile ilgili bütün aktörler derneğimiz çatısı altında yer alacak" dedi. Danışma Kurulu Başkanı Tuncay Baycan ise gıda mühendislerinin, çalışma hayatında en iyi yerlerde yer alması için gereken çalışmaları yaptıklarını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tuncay Baycan (Solda) ve İsa Tahta (Sağda)
Tuncay Baycan (Solda) ve İsa Tahta (Sağda)

Gıda Mühendisleri Mesleki Gelişim Platformu Yönetim Kurulu Başkanı İsa Tahta ve Danışma Kurulu Başkanı Tuncay Baycan, platform ve yeni kurulan GIDADER hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

  • Mesleki Gelişim Platformu hakkında bilgiler veren Tuncay Baycan, her geçen gün katılımcı sayısını artıran büyük bir aile olduğunun altını çizerek, "İnsan sağlığının öneminin farkında olan, bilinçli ve yetenekli Gıda Mühendisleri ve gıda ile iç içe olan kamu ve özel sektör temsilcilerini birleştiren bir oluşumdur" dedi.

Platformun, Gıda Mühendislerinin çalışma hayatında en iyi yerlerde yer alması için gereken eğitim ve sertifika programlarının hazırlanması, istihdam sorunlarının giderilmesine yönelik kamu ve özel sektörde aktif çalışmalar yürüttüğünü açıklayan Baycan, Mesleğe ilişkin kanun ve yönetmeliklerin sıkı takip edildiğini açıkladı.

Tuncay Baycan (Solda) ve İsa Tahta (Sağda)

"Siyasi ve ideolojik yaklaşım yerine insani değer"

İsa Tahta, yeni mezun olan gıda mühendislerini yönelik çalışmalar sürdürdüklerini ve geçmiş dönemde aktif hale getirilen Meslek Koçluğu programıyla, siyasi ve ideolojik yaklaşım yerine insani değerlerin gözetildiğini ifade etti.

"GIDADER gıdaya yön verecek"

GIDADER hakkında kurulum sürecinin tamamlandığı müjdesini veren Tahta, "Mesleki Gelişim Platformu öncülüğünde ve bir çok sivil toplum kuruluşu desteğinde Ülkemizin en katılımlı oluşumu olacak olan; gıda üreticilerini, tüketicilerini ve çalışanlarını çatısı altında barındıracak, GIDADER kurulum sürecini tamamlamış ve gıdaya yön verecek alan geniş kapsamlı oluşumlar arasında yerini almıştır" dedi.

Tahta açıklamalarına şöyle devam etti:

  • İnsan sağlığına birincil etki eden, gıda ile ilgili bütün aktörler derneğimiz çatısı altında yer alacak ve sorunların çözümü ve yeni projeler üretilmesine yönelik aktif çalışma süreçleri yürütecektir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yapacağı çalışma süreçlerinde de aktif rol alacaktır.

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