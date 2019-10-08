Ekonomi Gıdayı kontrol eden kazanır
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gıdayı kontrol eden kazanır

Dünyanın güçlü ülkelerinden biri olmak için kararlı adımlarla ilerleyen Türkiye, tarım ve hayvancılıkta yatırımlarına hız verdi. Bir yandan ata tohumları toplanıp yönetmelikle kamu malı ilan edilirken bir yandan da yeni ve yerli teknolojilerle gerek tarımda gerekse hayvancılıkta verimin artması için akademik çalışmalar yapılıyor. Bu alanda verilen destekler de her geçen gün artıyor.

Tarım ve hayvancılığı güçlü olan ülkelerin ekonomik gücü de elinde tutacağı gerçeği ile atılan hamlede biz de Yeni Şafak Gazetesi olarak tarıma daha derinlemesine bakma gereği duyduk. Bundan böyle 15 günde bir sizlere akıllı tarım ve hayvancılık alanındaki yenilikleri ve yapılan yatırımları bu sayfadan aktaracağız.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelecekte gıdayı kontrol edenin dünyayı da kontrol edeceği gerçeğinin her geçen gün netleştiğini söyledi. Erdoğan, “Çiftçimizi destekledik ve desteğimiz sürecek” dedi. İlk tarım sayfamızda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuya verdiği önemi de birkaç saptamayla dikkat çekmek istiyoruz. Erdoğan’ın bu konuya verdiği önemi ifade eden en güncel ve önemli tespiti şu: “Gıdayı Kontrol eden dünyayı da kontrol edecek.” Tarıma verdikleri destekleri arttırarak sürdüreceklerini anlatan Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde bu konuda yaptığı şu özet bilgiyi aktaralım: “Türkiye 2005'ten beri tarımsal hasılada Avrupa'da lider ülke konumunda. Son 17 yılda çiftçilerimize 134,5 milyar lira destek ödemesi yaptık. Sadece mazot desteği olarak çiftçilerimize geçtiğimiz yıl 2,4 milyar lira ödedik. Hayvancılığı da öncelikli sektör olarak ele aldık. Son 17 yılda hayvancılığa yaklaşık 33 milyar lira destek verdik.”

265 OVA TARIMSAL SİT ALANI OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmalarında tarıma elverişli arazilere yönelik tehditlere de sıkça dikkat çekiyor: “Bunun için üretim potansiyeli yüksek 65 ilimizde 7 milyon hektara karşılık gelen 265 ovayı tarımsal SİT alanı olarak ilan ederek koruma altına aldık. Toprakların bereketinin artırılması amacıyla yürütülen sulama altyapı faaliyetleri için 206 milyar lira yatırım yaptık ve 7 bin 927 tesisi hizmete açtık. Tarımsal gelirimiz 17 yılda 37 milyar liradan 217 milyar liraya çıktı. Tarım ve gıda ürünleri ihracatımızı 4 milyar dolardan 17,7 milyar dolara yükselttik. Bugün Türkiye, 195 ülkeye, bin 690 çeşit tarımsal ürün ihraç ediyor. Yeni tarım alanlarımızla gelirimiz de ihracatımız da artacak.”

TÜRKİYE 24 MİLYON HEKTARLIK ALANDA TARIM YAPIYOR

  • Dünyada mevcut 13 milyar hektar toprak alanının sadece 5 milyar hektarı tarım toprağı. Bunun da sadece 1,5 milyar hektarlık alanında tarım yapılıyor. Ülkemizde ise 24 milyon hektarda tarım yapılıyor ve 14,6 milyon hektar mera olarak kullanılıyor. 2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyarı, ülkemiz nüfusunun ise 100 milyonu geçeceği öngörülüyor. Şehirleşmenin artması, küresel ısınma, toprağın yanlış kullanımı, çölleşme, erozyon gibi gelişmeler tarıma elverişli arazileri tehdit ediyor.

Tarım Bakanlığı süt üreticilerine yapılan desteği arttıracak
EKONOMİ
Tarım Bakanlığı süt üreticilerine yapılan desteği arttıracak
Ve başladı

Ve başladı

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Atatürk’ü masonlar öldürdü

Atatürk’ü masonlar öldürdü

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Yargı reformu meclisten geçti

Yargı reformu meclisten geçti

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İlişkilerimiz en iyi seviyede

İlişkilerimiz en iyi seviyede
Kandil’e nokta atışı

Kandil’e nokta atışı

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3 bin şube açarım

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Çölde açık hava sineması

Çölde açık hava sineması

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Mücadeleye hazırız

Mücadeleye hazırız

​Milli Savunma Bakanlığı'ndan operasyona dair açıklama yapıldı.
Mehmetçik sınırı geçti

Mehmetçik sınırı geçti

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Ön saflarda savaştılar

Ön saflarda savaştılar

Endülüs'ü çöl ortasında vâhâya dönüştürdüler.
Trump çark etti

Trump çark etti

​'Suriye'de taraf tutmuyorum, Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var'
Sınıra askeri sevkiyat

Sınıra askeri sevkiyat

​Birliklere tank, zırhlı araç ve personel takviyesi yapıldı.
Kuzey Irak'a<br>hava harekatı

Kuzey Irak'a
hava harekatı

Operasyonda ​3 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi.
Trump<br>ateşle oynuyor

Trump
ateşle oynuyor

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Esper'den geri adım

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Aldıkları ceza belli oldu

Aldıkları ceza belli oldu

15 Temmuz'da sela okuyan müezzini darp etmişlerdi.
Yargı reformu paketi kabul edildi
Gündem

Yargı reformu paketi kabul edildi

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Fırtına rekora doymuyor
Spor

Fırtına rekora doymuyor

Çaykur Rizespor’u 2-1 yenerek zirve yarışına ortak olan Trabzonspor, topladığı 12 puanla, son 6 sezondaki en iyi performansını ortaya koydu. Bordo-mavililer ayrıca ligde çıktığı son 19 maçta da rakip fileleri havalandırarak tarihinin en uzun süreli gol atma serisini de sürdürüyor.
Su Ürünleri Kanunu'nda değişiklik
Gündem

Su Ürünleri Kanunu'nda değişiklik

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Su Ürünleri Kanunu'nda değişiklik teklifi, TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre, ticari amaçlı su ürünleri avcılık ya da yetiştiricilik faaliyetinde kullanılacak gemiler ve diğer su vasıtaları için de Tarım ve Orman Bakanlığından ruhsat tezkeresi veya izin alınması zorunlu olacak. Balıkçı barınakları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapılacak; bunların kiralanmalarına yönelik çalışmalar ise Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülecek.

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