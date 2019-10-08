Gıdayı kontrol eden kazanır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelecekte gıdayı kontrol edenin dünyayı da kontrol edeceği gerçeğinin her geçen gün netleştiğini söyledi. Erdoğan, “Çiftçimizi destekledik ve desteğimiz sürecek” dedi. İlk tarım sayfamızda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuya verdiği önemi de birkaç saptamayla dikkat çekmek istiyoruz. Erdoğan’ın bu konuya verdiği önemi ifade eden en güncel ve önemli tespiti şu: “Gıdayı Kontrol eden dünyayı da kontrol edecek.” Tarıma verdikleri destekleri arttırarak sürdüreceklerini anlatan Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde bu konuda yaptığı şu özet bilgiyi aktaralım: “Türkiye 2005'ten beri tarımsal hasılada Avrupa'da lider ülke konumunda. Son 17 yılda çiftçilerimize 134,5 milyar lira destek ödemesi yaptık. Sadece mazot desteği olarak çiftçilerimize geçtiğimiz yıl 2,4 milyar lira ödedik. Hayvancılığı da öncelikli sektör olarak ele aldık. Son 17 yılda hayvancılığa yaklaşık 33 milyar lira destek verdik.”

265 OVA TARIMSAL SİT ALANI OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmalarında tarıma elverişli arazilere yönelik tehditlere de sıkça dikkat çekiyor: “Bunun için üretim potansiyeli yüksek 65 ilimizde 7 milyon hektara karşılık gelen 265 ovayı tarımsal SİT alanı olarak ilan ederek koruma altına aldık. Toprakların bereketinin artırılması amacıyla yürütülen sulama altyapı faaliyetleri için 206 milyar lira yatırım yaptık ve 7 bin 927 tesisi hizmete açtık. Tarımsal gelirimiz 17 yılda 37 milyar liradan 217 milyar liraya çıktı. Tarım ve gıda ürünleri ihracatımızı 4 milyar dolardan 17,7 milyar dolara yükselttik. Bugün Türkiye, 195 ülkeye, bin 690 çeşit tarımsal ürün ihraç ediyor. Yeni tarım alanlarımızla gelirimiz de ihracatımız da artacak.”

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TÜRKİYE 24 MİLYON HEKTARLIK ALANDA TARIM YAPIYOR

Dünyada mevcut 13 milyar hektar toprak alanının sadece 5 milyar hektarı tarım toprağı. Bunun da sadece 1,5 milyar hektarlık alanında tarım yapılıyor. Ülkemizde ise 24 milyon hektarda tarım yapılıyor ve 14,6 milyon hektar mera olarak kullanılıyor. 2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyarı, ülkemiz nüfusunun ise 100 milyonu geçeceği öngörülüyor. Şehirleşmenin artması, küresel ısınma, toprağın yanlış kullanımı, çölleşme, erozyon gibi gelişmeler tarıma elverişli arazileri tehdit ediyor.