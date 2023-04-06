|
Reklam
Reklam
Ekonomi

Girişimci gençlere SGK'dan prim desteği

Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK), kendi işini kurmak isteyen gençlere pirim desteği imkanı sunuyor. Bu destekten 18-29 yaş arasındaki genç girişimciler 1 yıl boyunca yararlanabilecek.

15:20 . 6/04/2023 Perşembe
Diğer
SGK'dan gençler için Bağ-Kur prim imkanı

SGK'dan gençler için Bağ-Kur prim imkanı

SGK tarafından, ilk defa iş kurarak 4B (Bağ-Kur) kapsamında olan 18-29 yaş arasındaki genç girişimcilere bir yıl boyunca prim desteği sağlanacağı hatırlatıldı.


Buna göre 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren ilk defa şahıs şirketi kuran 18–29 yaş arasındaki genç girişimcilere, 1 yıl boyunca Bağ-Kur prim desteği sağlanıyor.


3 bin 452,76 TL tutarındaki primi devlet karşılıyor

Aylık olarak ödenmesi gereken 3 bin 452,76 TL tutarındaki primin devlet hazinesi tarafından karşılandığı bu teşvik 1 yıl ile sınırlandırıldı.


Kimler yaralanabilir?

18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olmak.

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20. maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnası kapsamında olmak.

Bağ-Kur kapsamında 01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı olmak.

Ticari veya Serbest meslek faaliyeti sebebiyle adına ilk defa bir mükellefiyet açılmış olması.

Adi ortaklık veya şahıs şirketi kurmuş olmak.




#SGK
#teşvik
#Bağ-Kur
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.