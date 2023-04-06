Girişimci gençlere SGK'dan prim desteği

SGK tarafından, ilk defa iş kurarak 4B (Bağ-Kur) kapsamında olan 18-29 yaş arasındaki genç girişimcilere bir yıl boyunca prim desteği sağlanacağı hatırlatıldı.





Buna göre 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren ilk defa şahıs şirketi kuran 18–29 yaş arasındaki genç girişimcilere, 1 yıl boyunca Bağ-Kur prim desteği sağlanıyor.





3 bin 452,76 TL tutarındaki primi devlet karşılıyor

Aylık olarak ödenmesi gereken 3 bin 452,76 TL tutarındaki primin devlet hazinesi tarafından karşılandığı bu teşvik 1 yıl ile sınırlandırıldı.





Kimler yaralanabilir?

18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olmak.

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20. maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnası kapsamında olmak.

Bağ-Kur kapsamında 01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı olmak.

Ticari veya Serbest meslek faaliyeti sebebiyle adına ilk defa bir mükellefiyet açılmış olması.

Adi ortaklık veya şahıs şirketi kurmuş olmak.











