Ekonomi Girişimcilere 40 bin TLlik hibe
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Girişimcilere 40 bin TL'lik hibe

Kuveyt Türk tarafından iki yıl önce kurulan Lonca Girişimcilik Merkezi, dördüncü dönem mezunlarını verdi. Girişimcilere kendi alanlarının yanı sıra hukuktan muhasebeye pek çok alanda da danışmanlık verilen merkezde Her ekibe 40 bin TL'ye kadar nakit hibe desteği verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lonca Girişimcilik Merkezi yeni mezunlarını verdi.
Lonca Girişimcilik Merkezi yeni mezunlarını verdi.

Kuveyt Türk’ün sürekli eğitim ve gelişim ilkesi doğrultusunda kurulan ve iki yılda bin 500’ün üzerinde başvuru arasından seçilen 40 girişimciyi ağırlayan Lonca Girişimcilik Merkezi, Türkiye’nin en etkin kuluçka merkezleri ve girişim hızlandırma programları arasında yer alıyor.“Genel” ve “FinTech” olmak üzere iki ayrı kategoride başvuru kabul eden Lonca Girişimcilik Merkezi, dördüncü dönem mezunlarını verdi.

TEKNOLOJİ ODAKLI

Selman Ortaköy

Her bir ekibe 6 ay boyunca eğitim ve mentorluğun yanı sıra kuluçka hizmeti, Ar-Ge desteği gibi ayrıcalıklardan yararlanma imkânı sunulan 11 girişimci ekip mezun oldu. Ekipler, yapı yönetiminden geri dönüşüme, mobil uygulamalardan analiz ve araştırma platformlarına uzanan teknoloji odaklı projelerini geliştirme fırsatı buldu. Girişimcilere kendi alanlarının yanı sıra hukuktan muhasebeye pek çok alanda da danışmanlık veriliyor. Girişimcilere, Lonca Girişimcilik Merkezi’nin kuruluşundan itibaren iş birliği içinde olunan Workinton’un İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Katar’daki farklı lokasyonlarında çalışma imkânı sunuluyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kuveyt Türk Operasyon Grup Müdürü ve Lonca Yönetim Komitesi Üyesi Selman Ortaköy, Lonca Girişimcilik Merkezi'nden 4 dönemde 40 girişimciyi mezun etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Ortaköy, Lonca gibi merkezlerin ülke ekonomisine ve geleceğe yapılmış en önemli yatırımlardan biri olduğuna işaret ederek, sayılarının artmasını temenni etti. Ortaköy, önceki dönemlerde olduğu gibi dördüncü dönem mezun olan girişimcilere de çeşitli platformlarda bir arada olmaya devam edeceklerinin mesajını verdi.

  • Yapay zeka sorunları çözecek
  • Kuveyt Türk, dijital dönüşüm ve teknoloji projelerine bir yenisini daha ekleyerek müşteri memnuniyeti yönetiminde yapay zeka dönemini başlattı. Kuveyt Türk Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, sektörde, sürekli öğrenerek kendini yenileyebilen yapay zeka uygulamasını kullanan ilk kurum olduklarını söyledi. Müşteri Şikayet Yönetiminde Yapay Zeka uygulamasıyla müşterilerden gelen soru ve taleplerin yapay zeka tarafından sınıflandırıldığını anlatan Demir, Böylece müşterilerimize çok daha hızlı bir şekilde dönüş yapabiliyoruz. Dijitalleşmenin günlük hayatımızdaki etkisi arttıkça müşterilerimizin beklentilerinde de ciddi değişiklikler oluyor" dedi.

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