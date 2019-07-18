Girişimciliğin lideri olmak istiyor

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte İzmir’in eski belediye başkanlarından Osman Kibar’ın ilk şirketinin kuruluş belgesini, torunu Osman Kibar’a hediye etti.

Artık İzmir’in de bir “girişimcilik zirvesi” var. İzmir Ticaret Odası (İZTO) tarafından bu yıl ilki düzenlenen “İzmir Girişimcilik Zirvesi 2019”, uluslararası sahada ün yapmış isimleri bir araya getirdi. İzmir doğumlu olan ve yaptığı çığır açıcı işlerle konuşulan Samumed’in kurucu CEO’su Osman Kibar, zirvede en çok ilgi gören isim oldu. ABD'de faaliyet gösteren biyoteknoloji şirketi Samumed’in başarı hikayesiyle ilgili Türkiye’de ilk kez konuşan Osman Kibar’ın körlük tedavisi, kansere yönelik çalışmaları ve yaşlanmayı tersine çeviren buluşları hakkındaki sunumu büyük ilgiyle izlendi.

GENÇLEŞMEK MÜMKÜN

Kibar, insanların ömürlerini daha sağlıklı geçirmesi için çalıştıklarını söyledi. Doğada yeniden gençleşmenin mümkün olduğunu vurgulayan Kibar, sentetik, doğada bulunmayan moleküller yaptıklarını, hastalıklı dokuya o ilacı ulaştırarak istedikleri kök hücrenin ayarını düzeltebildiklerini, bu sayede istedikleri dokunun yeniden sağlıklı üretilmesini sağladıklarını vurguladı.

Kibar, 15'e yakın farklı dokuda deneyler yaptıklarını aktararak, kanserin büyümesini ve kanseri yok eden ilaç yaptıklarını, 11 hastadan 9'unun kanserinin bu ilaçlarla yok olduğunu kaydetti. Kellik, ciltteki kırışıklık, alzaymır gibi konularda da ilaç ve losyon geliştirdiklerini kaydeden Kibar, henüz insan deneyleri yapmadıkları ama hayvanlar üzerinde başarılı oldukları felç, sedef, görme kaybı gibi konularda da çalışmaları bulunduğunu belirtti.

2-3 YIL İÇİNDE PİYASAYA SÜRERİZ

Samumed’in şu anda 250 kişinin, yarı zamanlı çalışanlarla birlikte yaklaşık 500 kişinin çalıştığı bir kurum olduğunu belirten Osman Kibar “2008’in başında başladığımız bu yolculukta daha hiçbir ilacımızı piyasaya sürmememize karşın şirketimizin değeri 15,5 milyar dolar civarında. Önümüzdeki 2-3 yıl içinde peyder pey ilaçlarımızı piyasaya sürmeyi planlıyoruz. Samumed’te çok müthiş kariyerleri olan insanlar var. Türkiye’den Robert Koleji’nden 4 arkadaşımızla bu yola çıktık. Hepimiz elbette para kazanmak istiyoruz, ama asıl hedefimiz insanlara ‘Allah Samumed’ten razı olsun’ dedirtebilmek. Bunu yaparsanız para zaten kendiliğinden gelir” dedi.

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ŞİRKETLERİN ÖMRÜ KISALIYOR

Silikon Vadisi’nde yaptığı çalışmalarla tanınan Eczacıbaşı Holding ve Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül İldeniz de gelecek teknolojileri ve yapay zekayla ilgili açıklamalarda bulundu. Şirketlerin bir ömrü olduğuna dikkat çeken İldeniz, 1950'lerde 60 yıl civarında olan şirketlerin ortalama ömrünün giderek düştüğünü kaydetti.

İzmir’in girişimcilik potansiyeli yüksek

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise İzmir’in girişimcilik ve inovasyon için yatırım yapılacak en doğru kent olduğunu dile getirdi. İzmir’in girişimcilik ve inovasyon açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Özgener, “İZTO olarak inovasyon ve girişimciliğin önünün açılması önem verdiğimiz en büyük projemiz. İzmir’in bu alanlarda lider kent olmasında öncülük yapmak istiyoruz. Bundan sonra geleneksel hale getireceğimiz bu etkinliklerimizde, tüm katılmak isteyenlerle bir arada olmayı umut ediyoruz” dedi. İZTO’da bünyesindeki “İzQ” adlı inovasyon ve girişimcilik merkezi hakkında da bilgiler veren Özgener, “İzmir’deki 8 üniversite, 13 organize sanayi bölgesi, 2 serbest bölge 4 teknoloji geliştirme bölgesi ve STK’lar arasında koşturan tüm girişimcileri doğru bir yere bir seferde yönlendirecek bir ekosistem ağı yaratmak istiyoruz” diye konuştu.