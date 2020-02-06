Girişimcilik sürecini iyi yönetmeliyiz

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Dijital Dönüşüm Komitesi tarafından gerçekleştirilen ‘Startup Yatırımcılığı Konferansı’nda, ‘Yeni Nesil Girişimcilik Yeni Nesil Yatırımcılık’, ‘Startup Yatırımcılığı Türleri’ ve ‘Girişimcilerin Gözünden Başarısızlık ve Başarı’ gibi konular değerlendirildi. Konferansın açılışında konuşan MÜSİAD Ortaklık Geliştirme ve Koordinasyon Üst Kurulu Başkanı Hikmet Köse, startup projelerine uyumun veya bu kültüre geçişin tarihimize bakıldığında, çok zor olacakmış gibi gelmediğini ifade etti.

Hikmet Köse

GİRİŞİMCİLİĞİN TANIMI DEĞİŞİYOR

Köse, yetişmiş insanların global sermaye veya global yöneticiler tarafından transferiyle beyin göçünün gerçekleştiğini kaydederek, “Artık dünyada fikir göçü başladı. Startup ve fikir üretme konularını eğer stratejik bir zemin üzerinde yapmıyorsak medeniyetimize ve dünyadaki gayri adil sisteme karşı üretmeye çalıştığımız anlayışa hizmet etmeyecektir” diye konuştu. Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) Direktörü İbrahim Elbaşı ise girişimciliğin tanımının değiştiğini, girişimciliğin tanımının teşebbüs etmenin çok ötesine geçmeye başladığını belirtti. Elbaşı, girişimcilikte, sadece eğilim, motivasyonun değil, aynı zamanda kurgulanan modellerin, bununla ele alınan sistemlerin de öne çıktığını dile getirerek, girişimcinin fırsatları gören, uygulayıcı olan, atik olan ve sürdürülebilir olan tarafta olması gerektiğini aktardı.

GEÇİŞ SÜRECİ PROBLEMİ

MÜSİAD Ekonomi Güvenliği ve Regülasyon Komitesi Başkanı Osman Çalışkan, aşırı büyümüş yapılarla ticari hayata entegre olmaya çalışan küçük işletmelerin buluşturulması tarafından birtakım sıkıntıların olduğunun altını çizdi. Çalışkan, entelektüel sermaye denilen bir geçiş sürecinin üretilmeye çalışıldığını ve bunun kurgusallaştırılmaya çalışıldığını aktararak, bunu uygulamada bazı ülkelerin daha iyi olduğunu söyledi. Startupların, birtakım kuralları, kanunları, sınırları çok fazla kabul etmediğini ifade eden Çalışkan, henüz tanımları belli olmayan bir alanda girişimde bulunan, o tanımsız alanı dolduran şirketler olduğuna işaret etti.

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Yatırımcı için doğru zaman

Gülsüm Çıracı

Gerçekleşen 'Startup Yatırımcılığı Serüveni' oturumunda söz alan Startupfon Kurucu Ortağı Gülsüm Çıracı da, startupların girişimciye güvenmesi gerektiğini belirtti. Startupların elde ettikleri sermaye ile adımlar ıdoğru atması gerektiğini aktaran Çıracı, önceliğin işleri büyütmek olması gerektiğini dile getirdi. Çıracı sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'de insanlar artık betona para yatırmaktann vazgeçiyor. Türkiye olarak ağır sanayi devrimini kaçırdık, umarım teknolojiyi kaçırmayız. Şu anda ülkemiz yatırımcı için cennet. Yatırım için de en doğru zama olduğunu düşünüyorum."