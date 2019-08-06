Ekonomi Girişimcilikte Avrupa modeli
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Girişimcilikte Avrupa modeli

İŞKUR, girişimcilik Eğitimi Programı ile istenilen verimin alınabilmesi için yeni bir proje başlatıyor. Programın niteliğini artırmak ve daha geniş kitlelere ulaşmak için eğitim modülleri ve eğitim sonrası süreçler yeniden tasarlanacak.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Girişimcilik Eğitimi Programı
Girişimcilik Eğitimi Programı

Milli istihdam seferberliği kapsamında 2,5 milyon istihdam hedefiyle yola çıkan İŞKUR, yılın ikinci yarısında yeni uygulamaları devreye sokacak. Geçtiğimiz yıllarda başlayan ve birçok vatandaşın rağbet gösterdiği Girişimcilik Eğitimi Programında istenilen verimin alınabilmesi için yeni bir projeye başlanacak. Söz konusu eğitim programının niteliğini artırmak ve daha geniş kitlelere ulaşmak için eğitim modülleri ve eğitim sonrası süreçler yeniden tasarlanarak yılsonuna kadar uygulamaya koyulacak.

29 BİN KATILIM OLDU

İŞKUR, kendi işini kurmak isteyen ve geliştirmek isteyenlere yardımcı olmak için KOSGEB’in ‘yeni girişimci’ desteğine başvurmalarını kolaylaştırıyor. 81 ilde verilen eğitimler sonucunda başarı gösterenler sertifikalarını alarak desteğe başvurabiliyor. Bu yılın ilk altı ayında bin 392 programa 13 bin 577’si kadın ve 15 bin 424’ü de erkek olmak üzere toplamda 29 bin kişi katılım sağladı. Diğer yandan eğitimlere katılan 15-29 arasındaki gençlerin sayısı, toplam katılımcıların yüzde 41,3’ünü oluşturdu.

Uygulanmaya konulacak proje kapsamında girişimcilik eğitim programlarının yöntemleri geliştirilecek. Ayrıca belirlenecek pilot illerde iş ve meslek danışmanlarının da projede aktif rol alabilmesi için eğitimler verilecek. Meslek danışmanları, almış oldukları eğitimler sonucunda girişimci adaylarına mentörlük hizmeti sunacak. Diğer yandan

İŞKUR, diğer kamu kuruluşlarıyla ortak yol haritası oluşturmak amacıyla yeni bir portal oluşturacak. Buna ek olarak yine girişimcileri yönlendirecek bir cep kitapçığı da hazırlanacak.

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YURT DIŞI MODELİ GELİYOR

  • Projede yabancı ülkelere üst düzey çalışma ziyaretleri gerçekleştirilecek. Seçilecek ülkelerdeki kamu istihdam kurumları mercek altına alınacak. Ülkelerin girişim adaylarına sunmuş oldukları hizmetler analiz edilecek ve rapor hazırlanarak, ülkemizde uygulamaya koyulacak.

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