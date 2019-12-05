Girişimcinin Kalesi oldu

Kale Grubu’nun, 2016 yılında vefat eden kurucusu İbrahim Bodur’un anısını ve değerlerini yaşatmak adına dünyanın ilk ve en geniş sosyal girişimcilik platformu Ashoka iş birliğinde bu yıl üçüncüsünü düzenlediği İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü’nün kazananları törenle ödüllendirildi.

DİJİTAL OYUNLAR BİRİNCİ OLDU

Geçen sene olduğu gibi üç kategoride dağıtılan İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü’nde, teknolojiden bağımsız olarak kodlama eğitiminin erişilebilir olmasını sağlayan bir oyun ortamı sunan Tospaa Bilgisayarsız Kodlama Girişimi ile Alp Ar Erken Aşama kategorisinin, çocuklara özel oyun deneyimleri tasarlayan, çocukların etraflarındaki her şeyi eşsiz oyuncaklara dönüştürmelerini sağlayan yaratıcı bir oyun kiti sunan ve oyun hakkı savunuculuğu yapan Toyi ile Elif Atmaca İleri Aşama kategorisinin kazananı oldu. Gençlerin hayal ettikleri bir hayata ve ilk işlerine adım atmaları için yazılım eğitimleri veren ve Ahiler Kalkınma Ajansı ile çalışarak bilinirliğini ve etkisini artıran Kodluyoruz Girişimi ile Gülcan Yayla, İş Birliği kategorisinin kazananı oldu. Kazananlar ödülü Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay’ın elinden aldı.

ÖNCÜLERE İHTİYAÇ VAR

Okyay, törende yaptığı konuşmada, “İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü ile yaşadığı dünyaya ve çevreye karşı kendini sorumlu hisseden ve harekete geçme cesaretini gösteren sosyal girişimcilerin önünü açmayı; onların yarattığı pozitif etkiye destek olmayı hedefliyoruz. Çünkü biliyoruz ki, dünyayı yaşanır hale getirmek için değişim öncülerinin sayısının artmasına ihtiyacımız var” diye konuştu. Ashoka Türkiye Ülke Direktörü Zeynep Meydanoğlu ise, “Kale Grubu ortaklığında üç senedir gerçekleştirdiğimiz İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü aracılığıyla erken aşama, ileri aşama ve iş birliği kategorilerindeki sosyal girişimcileri desteklemekten mutluluk duyuyoruz. İş dünyasının sosyal girişimcilik ekosistemine verdiği sürdürülebilir katkı şüphesiz çok kıymetli. Umuyoruz ki Kale Grubu’nun üstlendiği bu öncü rol diğer özel sektör kurumlarına da ilham verir. Herkesin fark yaratabileceği bir Türkiye için sektörler arası iş birliklerine ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

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Türkiye dünyada 42’nci sırada

Zeynep Bodur Okyay

Dünyada ve Türkiye’de sosyal girişimciliğe olan ilginin giderek arttığını aktaran Okyay, “Bir araştırmaya göre, sosyal girişimci için en iyi ülke sıralamasında Türkiye 42. sırada yer alıyor. Türkiye nitelikli iş gücünü çekmede ise 13. sırada bulunuyor” bilgisini verdi. Okyay, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen ödüllere gelen başvurunun, ilk seneye göre yüzde 100 arttığını, bu yıl 350 kişiden başvuru aldıklarını vurgulayarak, katılımcıların yüzde 45’inin İstanbul’dan geldiğini, başvuranların yüzde 45’inin kadın, yüzde 55’inin erkek olduğunu söyledi.