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Ekonomi

Girişimin yıldızı kadınlara ödül

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TOBB Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) iş birliğinde gerçekleştirilen Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması’nın ödülleri, Dünya Kadın Girişimciler Günü’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Ekonomi Servisi
04:00 - 20/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 05:47 - 20/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kadın girişimciler, ödüllerini TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk’ün elinden aldı.

Kadın girişimciler, ödüllerini TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk’ün elinden aldı.

Cumhuriyetin 100’üncü yılına denk gelmesi ile de ayrı bir anlam kazanan ve ‘Kadın istihdamını en fazla artıran şirketler’ ile ‘Girişimci kadın gücü’ ana başlıkları altında gerçekleştirilen törende; kadın istihdamını en çok artıran şirket ödülünü Gürmen Giyim Sanayi AŞ alırken; en çevre dostu Burpol Polimer Plastik AŞ, en çok dijitalleşen Elman Otomasyon Sistemleri Ltd Şti, ihracatını en çok artıranlar ise Ak Celep Ltd Şti ile Umdasch Madosan Raf Sistemleri AŞ firmaları oldu.


6 KATEGORİDE 12 ŞİRKET

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, aklın ve başarının cinsiyetinin olamayacağına dikkat çekerek, “Toplam 6 kategoride, 12 şirketimiz ödül aldı. Başvuran şirketlerimizin kadın istihdam oranı, bir önceki yıla göre yüzde 31 artmış. Kadın girişimcilerimizin, milli gelir büyümesine göre 1,5 kat hızlı büyüdüğü görüldü” dedi. TOBB KGK Başkanı Nurten Öztürk ise kadın girişimcilerin, sadece iş dünyasına değil, aynı zamanda ülkenin kalkınmasına da önemli katkı yaptığını söyledi.


#girişimcilik
#ödül
#TOBB
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