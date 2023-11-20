Girişimin yıldızı kadınlara ödül

Cumhuriyetin 100’üncü yılına denk gelmesi ile de ayrı bir anlam kazanan ve ‘Kadın istihdamını en fazla artıran şirketler’ ile ‘Girişimci kadın gücü’ ana başlıkları altında gerçekleştirilen törende; kadın istihdamını en çok artıran şirket ödülünü Gürmen Giyim Sanayi AŞ alırken; en çevre dostu Burpol Polimer Plastik AŞ, en çok dijitalleşen Elman Otomasyon Sistemleri Ltd Şti, ihracatını en çok artıranlar ise Ak Celep Ltd Şti ile Umdasch Madosan Raf Sistemleri AŞ firmaları oldu.