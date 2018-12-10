Gizli müşteriler görev başında

İçişleri Bakanlığı'nın ölümlü trafik kazalarının azaltılması için 81 ile gönderdiği genelge ile başlatılan sivil denetimlerde kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağdı.

Uygulama kapsamında 5 bin sivil polis, bugüne kadar 10 bin taksiyi gizli müşteri yöntemiyle kontrol etti. Araçlara müşteri gibi binen sivil ekipler, kısa veya uzun mesafeli yolculuk yaparak hem güzergahı hem de şoförün tavırlarını gözlemledi. Yüksek sesle müzik çalan, arabanın içerisinde sigara içen, ahlak dışı tavırlar sergileyen, müşteriye saygısızlık yapan taksi şoförleri, araçtaki müşterinin sivil polis olduğunu öğrenince şaşkına döndü.

DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRECEK

113 taksi şoförüne kısa ya da uzun mesafe yolcu almamaktan yaklaşık 30 bin lira para cezası kesti. Bunu taksimetreyi açmayarak farklı fiyat talep 44 şoför izledi. Bunlara da 12 bin ceza kesildi. 28 araç şoförü ise trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almamaktan 7 bin 250 ceza yemekten kurtulamadı. Şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma araçları da uygulama kapsamında sürekli denetlenecek. Yetkililer, özelikle sivil ekipler tarafın her an yakalanma riskiyle karşı karşıya olduğunu hisseden ticari araç sürücülerin, trafik kurallarına ihlal etmekten kaçınacağını ifade etti.

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