Ramazanözel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE00:00:00
Seçimözel sayfaCUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİGENEL SEÇİM 2018
EkonomiGlobal altın talebi artacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Global altın talebi artacak

Dünya Altın Konyesi, "Global altın talebinin gelecekte de artacağını" ifade etti. Raporda, "Çin, Hindistan ve dünyanın başka yerlerinde orta sınıfın hızla büyümeye devam ettiği ortamda altın için talep de şüphesiz yükselecek" denildi.

Diğer
Altın talebinde artış bekleniyor.
Altın talebinde artış bekleniyor.

Dünya Altın Konseyi (WGC), sektörün önde gelen uzmanlarını bir araya getirerek altın için gelecek 30 yıla ilişkin görünümünü inceledi.

  • WGC, altın piyasasının nasıl gelişeceğini değerlendirdiği raporunda, ekonomik büyümenin altın için iyi olduğuna işaret ederek, "Çin, Hindistan ve dünyanın başka yerlerinde orta sınıfın hızla büyümeye devam ettiği ortamda altın için talep de şüphesiz yükselecek" diye konuştu.

Gelecek 30 yılda altın madenciliği sektörünün son yıllarda olduğu kadar çok üretim yapmakta zorlanacağını belirten WGC, "Eğer altın sektörü gelecek 30 yılda topluma anlamlı katkı yapacak ise, üretim yöntemleri ve hissedar ilişkilerinin gelişmesi gerekli olacak" dedi.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre WGC, dünyanın daha dijital ve iletişim halinde olmaya başladığı ortamda, teknolojinin altın için giderek önemli bir sektör haline geleceğini de ifade etti.

220 ton altın Türkiye’ye geldi
EKONOMİ
220 ton altın Türkiye’ye geldi

Altın çağrısına destek
EKONOMİ
Altın çağrısına destek

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.