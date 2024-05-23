GM2 programı yedi girişimle başlıyor

Kuruluş strateji itibariyle Türkiye’de ilk defa bir dernek çatısı altında kurulan, ticaret ve ciro odaklı girişimcilik merkezi yapay zeka, yenilenebilir enerji, derin teknoloji, sürdürülebilirlik ve pazarlama teknolojisi gibi farklı disiplinlerdeki girişimlere 1. Döneminde ev sahipliği yapacak. GM2 düzenleyeceği hızlandırma programları ile girişimcilere sunacağı ofis, eğitim, mentörlük gib farklı fırsatların yanı sıra MÜSİAD’ın sahip olduğu hinterland ile doğrudan ticaret yapma fırsatı sağlıyor.

GM2’nin 1. Dönem Girişimleri:





1- Harcy:

Harcy, döngüsel ekonomiyi etkin kılma hedefiyle, atıklardan yeni nesil yapı malzemeleri geliştiren bir Ar&Ge firmasıdır. Geliştirilen ilk ürün Harcy Polyester Yünü; tekstil atıklarından çevre dostu, maliyet avantajı sunan ve etkili bina ısı ve ses yalıtım malzemesidir.

2- SugAR:

Sugar, dijitalleştirdiği dekorasyon ürünleri ile markaların ve iç mimari tasarım profesyonellerinin yaşam alanlarını yapaya zeka ve dijital ikizler ile tasarlanmasını sağlamaktadır.

3- Workybe:

WorkyBe, enerji, varlık ve ekip verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için yapay zeka destekli bir sürdürülebilirlik platformudur. WorkyBe, 4.000'den fazla tesiste, 1GW+ yenilenebilir enerji alanında ve farklı coğrafyalarda binlerce kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılarak yıllık 198.000 ton karbon ayak izinin önlenmesini sağlamaktadır.

4- B2Metric:

B2Metric, ödüllü yapay zeka destekli bir müşteri veri analitiği platformudur. Gerçek zamanlı verilerle müşteri davranışlarını analiz ederek gelecekteki eylemleri tahmin eder. Bu sayede, işletmeler pazarlama stratejilerini optimize eder ve müşteri sadakatini artırır. Dünya genelinde 400'den fazla şirkete hizmet veren B2Metric, kampanya dönüşüm oranlarını dört katına çıkararak operasyonel verimliliği %50 artırır ve müşteri kayıp oranlarını azaltan girişimdir.

5- Nevasoft:

NevaSoft, tıbbi laboratuvar teknolojilerine yönelik yenilikçi tanı çözümleri için yazılım ve cihazlar geliştiren sağlık teknolojileri girişimidir.

6- Unitoni:

UniToni, üniversiteler için sosyal yaşam, akademik araçlar, özel hizmetler, aktiviteler ve eğlenceyi tek bir platformda birleştiren kapsamlı bir platformdur.

7- Sowec: