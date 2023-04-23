Gökbey yerli motorla göklerde

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ)’nin iş birliği ile geliştirilen T625 GÖKBEY helikopteri, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) tarafından üretilen TS1400 turbo şaft motoruyla ilk test uçuşunu başarılı şekilde tamamladı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türk savunma sanayiinde önemli bir kilometre taşı. Aziz milletimize de bir bayram hediyesi. Yerli ve milli ilk helikopter motorumuz TS1400, test uçuşunda ilk özgün helikopterimiz GÖKBEY’i uçurdu. Mühendislerimizin ellerine sağlık” ifadesini kullandı. T625 GÖKBEY’in test ve sertifikasyon faaliyetleri başarılı bir şekilde sürdürülürken, seri üretimine devam edilip bu yıl Jandarma Genel Komutanlığı’na 3 adet teslim edilecek.