Göklerin beyi

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından yerli ve milli imkanlarla yapılan genel maksat helikopterinin adını açıkladı. Erdoğan, "T-625 genel maksat helikopterinin adını, uzun istişareler neticesinde, 'Gökbey' olarak belirledik” dedi. Başarılarla dolu uçuşlar dileyen Erdoğan, "Biz de bu genel maksat helikopterimizi kullanacağız” dedi.

En zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde faaliyet gösterebilecek olan GÖKBEY milli imkan ve kabiliyetler kullanılarak tasarlanıp ve üretiliyor. Özgün helikopter programı kapsamında, yapısal ve aviyonik sistemlerin yanı sıra, transmisyon, rotor ve iniş takımları gibi kritik öneme haiz sistemlerin tasarımları ve üretimleri de tamamen milli kaynaklar kullanılarak gerçekleştiriliyor. İki mürettebat olmak üzere toplam 12 yolcu taşıyabiliyor. Diğer yandan helikopterin geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini icra edebiliyor. GÖKBEY'in 2021 yılında seri üretime geçeceği öngörülüyor.

Adı 'GÖKBEY' olarak belirlenen T-625 genel maksat helikopteri.

650 kalemde 60 milyar dolar

Beştepe’deki Türk Savunma Sanayii Zirvesi’nde savunma sanayi alanındaki gelişmeler hakkında bilgi veren Erdoğan, savunma sanayi alanında proje bedeli 60 milyar doları bulan 650 kalem işi takip ettiklerini söyledi. ATAK helikopterinin daha güçlü hale getirileceğini belirten Erdoğan, “Bayraktar, İHA ve SİHA’larımız, Anka’mız, Hürkuş uçaklarımız semalarımızda ülkemizin savunmasına hizmet vermeye başladı. Atak helikopterimiz, şimdi yeni bir hamlemiz var, görüşmeler devam ediyor. İnşallah onu da çok daha güçlü hale getireceğiz. Atak helikopterimiz en önemli hava güçlerimizden biri haline geldi. Milli muharip uçağımızı geliştirme yönünde kesintisiz bir çaba içindeyiz” dedi.

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İhracata kadar durmayacağız

Acil olmayan hiçbir ürünün, malzemenin yurt dışından ithal edilmemesi talimatını veren Erdoğan, Altay tankını seri üretim aşamasına getirdiklerine dikkat çekti. Bunun ne kadar önemli ve gerekli olduğunu Afrin’de gördüklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: “Fırtınaların orada ne işler gördüğünü hep izlediniz, takip ettiniz. Altay ile bu çok daha farklı bir mevzi kazanacak. Yeni teknolojilerle daha da geliştirdiğimiz bu tank, prototipinin de ötesinde bir ürün olarak TSK’nın hizmetine sunulacaktır. Diğer taraftan radardan uyduya, siber güvenlikten karıştırma ve yanıltma sistemlerine, görüntü teknolojilerinden nano mikro mini otonom sistemlerine kadar pek çok çalışmayı daha titizlikle sürdürüyoruz. Türkiye savunma sanayindeki tüm stratejik ihtiyaçlarını kendisi tasarlayabilir, geliştirebilir, üretebilir, hale gelene ve bunların ihracatını yapana kadar durmayacağız, dinlenmeyeceğiz, gece gündüz çalışacağız.”

Bora, Som ve Kasırga seri üretimde

Kasırga, Bora, Som gibi füzelerde, seri üretim aşamasına gelindiğine dikkat çeken Erdoğan, daha yeni modellerle ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi. Uzun menzilli füze denemelerin sürdüğünü belirten Erdoğan, “Bu alanda önemli bir adımı da inşallah bu uzun menzilli füzelerle atıyoruz, atacağız. Deneme atışlarının tamamlandığı bu proje, Türkiye'yi bir üst lige taşıyacaktır. Bu arada elektromanyetik fırlatma, yönlendirilmiş enerji, lazer silahı gibi daha ileri teknolojilere dayalı sistemleri geliştirme faaliyetleri de kesintisiz devam ediyor” dedi.

ATAK Filipinler’e gidiyor

ATAK helikopteri bir ülkeye daha ihraç ediliyor. Türkiye Savunma Sanayii Zirvesi'nde konuşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir "Pazartesi günü bir uzakdoğu ülkesine Atak ihracatı ile ilgili son adımı atmak üzere ziyaret planlıyoruz" dedi. Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, hava kuvvetlerinin taarruz helikopteri olarak T129 ATAK'ı seçtiğini, bütçelerinin 8 ila 10 adet arasında platform almaya yettiğini açıklamıştı.