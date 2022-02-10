Goldman Sachs 56 adet yeni varant ile Türkiye’deki ürün gamını genişletti

Yatırım Bankacılığı alanındaki küresel kuruluş Goldman Sachs International, 24 Ocak’ta Türkiye’de paya ve pay endeksine dayalı 56 adet yeni varant ihraç etti.

Goldman Sachs ve ÜNLÜ Co'dan yapılan açıklamaya göre, BIST30, EREGL, THYAO, ASELS, TUPRS, SISE, GARAN olmak üzere 7 dayanak varlığa dayalı ve Borsa İstanbul’da işlem gören varantlar için ÜNLÜ Menkul Değerler piyasa yapıcılığı faaliyeti yürütecek.

Goldman Sachs International, Borsa İstanbul’da işlem gören 56 yeni varant ihraç ederek Türkiye’de yatırımcılara sunduğu ürün gamını genişletti.

ÜNLÜ Co grubu iştiraki ÜNLÜ Menkul Değerler’in piyasa yapıcılık faaliyetini yürütmeye yetkili aracı kurum olarak faaliyet göstereceği paya ve pay endeksine dayalı yeni varantlar BIST30, EREGL, THYAO, ASELS, TUPRS, SISE, GARAN olmak üzere 7 dayanak varlığa dayalı olarak ihraç edildi.

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Ayrıca, Goldman Sachs International, ihraç edilen varantlarla ilgili bilgilere kolay erişilebilmesi amacıyla yeni internet sitesini (goldmansachs.com.tr) faaliyete geçirdi.

İnternet sitesi ziyaretçileri, mevcut Goldman Sachs International varantlarının canlı gösterge fiyatları ve detaylı ürün bilgilerinin yanı sıra eğitici makaleler, küresel ekonomik analizler, izahname setleri ve duyurulara ulaşabilecek.

Duyurulara ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile piyasa yapıcı Ünlü Menkul Değerler A.Ş.’nin internet sitesinden (unlumenkul.com) de erişilebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Goldman Sachs International Özel Yatırımcılar Ürün Grubu’nda Türkiye’den sorumlu Ivan Levchenko ve Thomas Knight, "Goldman Sachs International olarak, ÜNLÜ Menkul Değerler iş birliği ile Türkiye’de, yatırımcılara portföylerini çeşitlendirme imkanı tanıyacak yeni varantların piyasaya sunulmasından heyecan duyuyoruz. Küresel piyasalarda varant ihracında 30 yıllık deneyimi ile Goldman Sachs International, Borsa İstanbul'da yatırımcılara sunulan, büyüyen bir varant portföyü üretmek için küresel işlem ekiplerimizin yenilikçi ürün tasarımı, teknolojisi ve likiditesini kullandı” değerlendirmesinde bulundular.

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ÜNLÜ Menkul Değerler Genel Müdürü Gamze Akgüney ise "25 yılı aşan tecrübesiyle Türkiye’nin öncü yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu olan ÜNLÜ Co grubunun iştiraki olarak, yenilikçi bir bakış açısı ile ürün yelpazemizi genişletmekten mutluluk duyuyoruz. Goldman Sachs International ile işbirliğimiz kapsamında Borsa İstanbul’da işlem görecek daha fazla ürün için sabırsızlanıyoruz." yorumunu yaptı.

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