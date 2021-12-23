​Google dolar kurunu gizlemeye başladı

2021 yılının en çok konuşulan haber başlıkları belli oldu

Türkiye'de ve dünyada öne çıkan ve en çok konuşulan haber başlıkları belli oldu. Medya takip kurumu Ajans Press 2021 yılı öne çıkan haber başlıklarını sıraladı. 2021 yılı, dünyada ve Türkiye'de önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl olarak kayıtlara geçti. Salgın, ekonomik kriz, şiddet olayları, terör saldırıları, doğal afetler ve siyasi krizler başta olmak üzere birçok konu gündemi meşgul etti. Ajans Press'in gazete, dergi, televizyon kanalları, web siteleri ve sosyal medya kaynaklarını tarayarak gerçekleştirdiği araştırmada, Türkiye'de ve dünyada öne çıkan ve en çok konuşulan haber başlıkları belli oldu.



Haber başlıkları şu şekilde sıralandı: