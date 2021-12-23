Ekonomi Google dolar kurunu gizlemeye başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Google dolar kurunu gizlemeye başladı

Google'da bugüne kadar "dolar" araması yapıldığında anlık dolar bilgisini gösteren modül gösteriliyordu. Bugün itibariyle bu modülün gösterimi durduruldu. Google, dolar kurunu gizlemeye başladı. Pazartesi günü açıklanan “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat” hesabının ardından dolar ve Euro kuru ciddi düşüş yaşandı. Pazartesi günü 18,50’ye kadar çıkan dolar kuru bugün 11,00 düzeyinde seyrediyor. Dolardaki büyük düşüşle birlikte Google, dolar fiyatını göstermemeye başladı.

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​Google dolar kurunu gizlemeye başladı
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Google’da “dolar” araması yapıldığı zaman sayfanın üstünde anlık dolar kuru bilgisini gösteren modül bulunuyordu. Ancak bugün itibariyle "dolar" aramalarında bu modülün gösterimi durduruldu.

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Durum bir hatadan kaynaklanabilir ancak arama dilini farklı bir dile çevirince eskisi gibi dolar bilgisi gösterilmeye devam ediliyor. Sadece Türklere yönelik düzenleme yapılmış gibi görünüyor.

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Kullanıcıların dolar bilgisine “dolar kuru”, "dolar kaç tl", "dolar tl" gibi farklı aramalarla ulaşabiliyor. Sadece "dolar" araması yapıldığında Google, dolar kurunu gizliyor ancak Euro için aynı durum söz konusu değil. “Euro” şeklinde arama yaparak Euro kurunun kaç olduğu bilgisine ulaşabilirsiniz.

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2021 yılının en çok konuşulan haber başlıkları belli oldu
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Haber başlıkları şu şekilde sıralandı:

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