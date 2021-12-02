Google’dan 15 yılda 150 milyar TL katkı

Google, 2006 yılından bu yana faaliyet gösterdiği Türkiye’de sunduğu sayısız ürün ve servisin yanı sıra, gerçekleştirdiği proje ve çalışmalarla da ülke ekonomisinin gelişmesine ve bireylerin güvenle dijitalleşmesine destek veriyor.
Bugüne kadar Google’ın Türkiye’de gelişimine katkıda bulunduğu dijital ekosistem, toplam 1,4 milyon kişilik istihdam yarattı. Google tarafından desteklenen dijital ekonominin milli gelir içerisindeki payı yüzde 4’ü aşarak 150 milyar TL’ye ulaştı.
DİJİTALE DESTEK
Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu, Android ekosisteminin de Türkiye ekonomisine 83 milyar TL katkı sağladığına, bu ekosistem ile de 750 bin kişinin istihdam edilmesine destek olduklarına dikkat çekti. Android’in Türkiye ekonomisine katkısının 2023 yılında 193 milyar TL’ye ulaşarak gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 2,7’sini oluşturacağını öngördüklerini kaydetti.