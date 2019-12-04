Ekonomi Googleın kurucuları şirket yönetimini devretti
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Google'ın kurucuları şirket yönetimini devretti

Google'ın kurucuları şirket yönetimini devretti

ABD merkezli internet devi Google'ın kurucuları Sergey Brin ve Larry Page, çatı şirketi Alphabet'teki yöneticilik görevlerinden ayrıldı.

Haber Merkezi AA
Sergey Brin ve Larry Pag
Sergey Brin ve Larry Pag

Şirketten yapılan açıklamada, Alphabet Yönetim Kurulu Başkanı Sergey Brin ve Üst Yönetici Larry Page'in görevlerini bıraktıkları belirtildi.

Açıklamada Google Üst Yöneticisi Sundar Pichai'nin bundan böyle Alphabet Üst Yöneticisi olarak da görev yapacağı, Yönetim Kurulu Başkanlığına ise atama yapılmayacağı ifade edildi.

Brin ve Page'in Alphabet yönetim kurulunda yer almaya devam edecekleri kaydedildi.

Yönetim değişikiliği, şirketin kişisel verilerin korunmasıyla ilgili ihmallerinin ve piyasadaki tekel benzeri konumunun ABD ve Avrupa'da düzenleyici kurumlar tarafından sorgulanmaya başlandığı döneme denk gelmesi dikkati çekti.

Page ve Brin ayrılma kararıyla ilgili yaptıkları açıklamada, şirketin kurulmasından bu yana geçen 21 yılda evrildiğini ve olgunlaştığını vurgulayarak, "Bugün, 2019'da eğer şirket bir insan olsaydı, 21 yaşında genç bir yetişkin olacak ve yuvadan ayrılma zamanı gelmiş olacaktı." ifadesini kullandı.

Page ve Brin, Google arama motorunu ilk kez 1996'da ABD'de Stanford Üniversitesi'nde bilgisayar bilimleri alanında doktora yaparken araştırma projesi olarak tasarlamaya başlamıştı.

4 Eylül 1998'de özel bir şirket olarak kurulan Google, 19 Ağustos 2004'te halka arz edilmişti.

Google'ın çatı şirketi Alphabet'in piyasa değeri 893 milyar dolar civarında bulunuyor.

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