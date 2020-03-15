Görücüye çıktı ilgi odağı oldu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve Arjantinli iş ortağının geliştirdiği ileri teknoloji uydu sistemi Small Size GEO yabancı yatırımcılardan tam not aldı. Kısa bir süre önce ABD’de görücüye çıkan uydu sistemi, internet, televizyon yayını, data haberleşmesi gibi uydu haberleşme hizmetlerini en ileri kalitede ve en uygun fiyatlarla sağlama imkanı veriyor. Bu özellikleriyle ileri teknoloji uydu sisteminin uluslararası arenada ilgi odağı haline geldiğini belirten Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Selman Nas, TUSAŞ, uzay alanında ulusal ihtiyaçları karşılamanın ötesinde uluslararası pazar için de önemli ürünleri geliştirmekte olduğunu söyledi.

FİYAT AVANTAJIYLA REKABETÇİ

Şirketin iştiraki olan GSATCOM Uzay Teknolojileri AŞ çatısı altında Flexible HTS Small Size GEO Haberleşme Uydusu geliştirme çalışmalarının hızla sürdürüldüğüne vurgu yapan Nas konuşmasını şöyle sürdürdü: “GSATCOM bünyesinde TUSAŞ ve Arjantinli iş ortağımız tarafından geliştirilmekte olan bu sistemle internet, televizyon yayını, data haberleşmesi gibi uydu haberleşme hizmetleri, en ileri kalitede ve en uygun fiyatlarla sağlanabilecek. Satellite 2020 söz konusu uydu sisteminin potansiyel müşterilere erişimi açısından önemli. Organizasyon dünyanın en önemli uydu üreticileri ve operatörlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. TUSAŞ'ın uzay alanındaki faaliyetlerinde "kendi uydularımızı yerli kaynaklarla yapma" hedefi aşamasından bugün artık "rekabetçi uydu sistemlerini yerli geliştirip yurt dışına satışını yapma" aşamasına ulaşıldı.”

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PERFORMANSI YÜKSEK

Small Size GEO, televizyon yayını, multimedya uygulamaları, mobil ve sabit internet erişimi, güvenli haberleşme gibi geleneksel haberleşme uydusu fonksiyonlarını performans düşümü olmadan karşılayabiliyor. Uydu aynı zamanda nispeten daraltılmış hacimli konfigürasyona sahip. Sistemin maliyet etkin haberleşme uyduları olduğunu bildiren Nas, “Küresel pazarda Small Size GEO olarak tanımlanan bu uydular, alışılmış haberleşme uydularına göre düşük üretim ve fırlatma maliyetleri ve yüksek performanslı yayın ve haberleşme çözümleriyle dikkati çekmekte.

Small Size GEO konsepti kapsamında yapılacak çalışmalar hızla tamamlanarak, Türkiye'nin kendi ihtiyaçlarına ilave olarak diğer ülkelerin de haberleşme uydusu ihtiyaçlarını karşılar duruma ulaştığını en kısa zaman içinde görmeyi hedefliyoruz. Bu konuda Washington DC'de birçok ülke temsilcisiyle görüşmeler gerçekleştirdik. Görüşmelerde geliştirmekte olduğumuz Small Size GEO uydu sisteminin uluslararası pazarda özellikle dikkati çekmesi bizi daha da motive ediyor” bilgisini verdi.

SIRADA PLATFORM VAR

Yaklaşık 2 ton ağırlığında ve tümüyle elektrikli itki sistemiyle geliştirilen uydu platformuna ilişkin üretim faaliyetlerine de kısa zamanda başlanması hedefleniyor. Selman Nas, TUSAŞ’ın Small GEO uydusu çözümünün birden fazla sayıda uydunun aynı fırlatma aracıyla fırlatılmasına imkan sağlayacağını, bunun uydu müşterileri için çok önemli maliyet avantajları sunduğunu da sözlerine ekledi.