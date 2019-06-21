Gösterge faizi 600 baz puan düştü

Merkez Bankası’nın da son toplantıda indirmek için işaret verdiği faiz, hızla düşüyor. Türkiye’nin 2 yıllık tahvil faizi, son bir ayda yaklaşık 600 baz puan geriledi. Mayıs ayının ortasında yüzde 26’yı aşan tahvil gösterge faizi dün yüzde 20,33’e kadar düştü.

2,5 AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Geçtiğimiz nisan başında yüzde 22 sınırını aşan gösterge faizi, nisan sonunda yüzde 24’e dayandı. 17 Mayıs’ta yüzde 26,10’a kadar tırmanan tahvil faizi, haziranın ilk haftasında yüzde 23’ün altına gerilide. Hafta başından bu yana düşüşünü sürdüren Türkiye’nin 2 yıllık tahvil faizi, dün yüzde 1,5 gerileyerek son 2,5 ayın en düşük seviyesini gördü.

MERKEZ BANKASI’NIN DÜŞÜRMESİ BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da dün İstanbul'da yabancı basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği basın toplantısında dikkat çektiği yüksek faiz sorunu; yatırım, istihdam, üretim ve ihracatın önündeki en büyük engel olarak görülüyor. Erdoğan, dünkü buluşmada “Bu faiz politikasından Türkiye’nin dikkatli bir şekilde bir dönüş yapması lazım” dedi. İç piyasa hareketliliğini de olumsuz etkilediği için Türkiye’nin büyümesini yavaşlayan unsurların başında gelen faizin düşmesi için iş dünyasının eleştiri ve beklentileri sürüyor.

DÖVİZ CİNSİ HESAPLARDA DÜŞÜŞ

Ekonomideki bir diğer olumlu gelişme bankalardaki mevduatlardan geldi. Sektörün toplam mevduatı, geçen hafta 92 milyon lira artarak 2 trilyon 324 milyar liraya yükseldi. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 14 Haziran ile biten haftada 92 milyon 886 bin lira artarak 2 trilyon 324 milyar 502 milyon 519 bin liradan 2 trilyon 324 milyar 595 milyon 405 bin liraya yükseldi. Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,5 artışla 1 trilyon 27 milyar 44 milyon 489 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,87 azalışla 1 trilyon 195 milyar 581 milyon 17 bin lira oldu. Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 881 milyon dolar azalarak 215 milyar 892 milyon dolara geriledi.

TL’NİN GÜÇLÜ SEYRİ SÜRÜYOR

Ekonomik dengelenmedeki iyileşme hızı, faizlerin yanısıra borsa ve kur cephelerinde de yüzleri güldürüyor. Borsa İstanbul uzun bir aranın ardından dün ilk kez 95 bin seviyesini aştı. Gün içerisinde 95 bin 955 puana kadar çıkan Borsa İstanbul Ulusal 100 Endeksi, günü 94 bin puanın üzerinde tamamladı. Dolar/TL seviyesi de 12 Nisan’dan bu yana ilk kez önceki günü 5,73 seviyesinden tamamladı.