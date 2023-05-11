'GÖZDE' mühimmatı ile ilk atış

GÖZDE güdüm kiti seri üretime hazır hale geldi.
ASELSAN tarafından yapılan açıklamaya göre, ‘GÖZDE’ mühimmatının uçuş testleri tamamlanarak, ilk atışlı testleri F-16 ve AKINCI SİHA platformlarından gerçekleştirildiği belirtildi. Atışlı testlerde hedefin yüksek hassasiyetle vurulduğu, ‘GÖZDE’ güdüm kitinin seri üretim çalışmalarına devam edildiği kaydedildi.
Açıklamada, “F-16 sertifikasyon testleri kapsamında atışlar Konya Karapınar Atış Sahasında başarıyla icra edildi. SSB, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE temsilcilerinin katıldığı faaliyette, GÖZDE-ANS güdüm kitli bomba, takip uçağı tarafından lazerle işaretlenen hedefi tam isabetle vurdu. Ardından GÖZDE yapılan başarılı atış testleri ile AKINCI platformuna da entegre edildi. GÖZDE-ANS; MK-82(500 lb) genel maksatlı bombaları ANS/Lazer güdümlü hale getiren bir kit olup Lazer Arayıcı Başlık sayesinde hareketli hedeflere karşı da etkin olarak görev yapıyor” denildi.
"Ülkemize önemli avantaj sağlayacak"
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, GÖZDE mühimmatının uçuş testlerinin başarılı bir şekilde yapıldığını belirterek, şunları söyledi: