Gözler memur zammında

Yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret rakamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Buna göre, yeni yıldan itibaren uygulamaya girecek asgari ücret, temmuz ayına göre yüzde 54,66, ocak ayına göre ise yüzde 100 artarak 8 bin 506 liraya yükseldi. Asgari ücretin belli olmasının ardından bu kez gözler memur maaşlarında ne kadar artış yapılacağına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücreti açıkladığı toplantıda memur maaşları için mesaj verdi. Erdoğan "Geçtiğimiz haftalarda kamu görevlilerinin ek göstergeden, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesine kadar anlayışla çözüme kavuşturduk. Memur ve emekli maaşlarında yapılacak artış oranlarını da bu şekilde tespit edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İLAVE İYİLEŞTİRME BEKLİYORUZ

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın da memur maaşlarına yapılacak zamda asgari ücrete yapılan artışın örnek olması gerektiğini söyledi. Yalçın, “Sabit gelirliler de korunmalıdır. 2023 için asgari ücret yüzde 54,6 artırılarak 8 bin 506 TL olarak belirlendi. Bu artış örnek olmalı, enflasyon korkusu son bulmalı, gelir dağılımında adalet için, kamu görevlilerinin alım gücü yükseltilmelidir. Memur maaşlarına yansıyacak zamların belirleneceği bu enflasyonist dönemde, maaşlarda reel artış sağlayacak ilave iyileştirme kararları için yetkili konfederasyonla masaya oturulmalı, kararlar sosyal taraflarla ortak akıl yürütülerek alınmalıdır” dedi.

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EN DÜŞÜK MAAŞ 9 BİN 51 TL

Memur ve memur emeklilerine Ocak 2021’de yüzde 7,36, Temmuz 2021’de yüzde 8,45, Ocak 2022’de yüzde 30,5 Temmuz 2022’de de yüzde 41,69 oranında zam yapıldı. Böylece en düşük memur maaşı 9 bin 51 liraya, en düşük memur emekli aylığı da 6 bin 78 liraya çıktı. Asgari ücret ise 2021 yılında 21,56’lık artışla 2 bin 825 liraya çıktı. Asgari ücrete Ocak 2022’de yüzde 51, Temmuz 2022’de yüzde 40 ve son olarak yüzde 54,66‘lık artış yapıldı ve 8 bin 506 liraya yükseldi. Memurlar gözünü ocak ayında yapılacak zamma çevirdi. Memur maaşlarında yapılacak artış imzalanan toplu sözleşmeye göre yapılıyor. 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına göre belirlenen memur zammı için aralık ayı enflasyon verisi bekleniyor.

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REFAH PAYI İLE YÜKSELECEK

5 aylık enflasyon farkı yüzde 15,11 olurken, gözler 2 Ocak günü açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarında olacak. Yani temmuz ayı itibarıyla 6 aylık enflasyon oranı ve bu orana yüzde 8'lik toplu sözleşme farkının eklenmesiyle memur maaşları 3 Ocak 2023'te netleşmiş olacak. Olası tahminler gerçekleşirse, memur ve yıl sonu enflasyon artışının yüzde 60 olması halinde yüzde 14,09 zam, yıllık enflasyon artışının yüzde 65 olması durumunda ise yüzde 17,03 oranında zam yapılması bekleniyor. Maaşlara tahminlere göre zam yapılması halinde hali hazırda 9 bin 51 lira olan en düşük memur maaşı 10 bin 300 veya 10 bin 600 liraya yükseliyor.

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Refah payı artışı yapılması halinde ise bu oranlar daha da artacak.

EKONOMİ Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret, EYT ve memur zammı açıklaması: İhtiyaç olursa ara zam yapılabilir