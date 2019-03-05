Ekonomi Gram altın 223 lira seviyelerinde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gram altın 223 lira seviyelerinde

İstanbul Kapalıçarşı'da gram altın 223 lira, çeyrek altın 364 lira ve Cumhuriyet altını 1.491 liradan işlem görüyor. Güvenli limanlara olan talebin azalmasıyla gerileyen altının ons fiyatında, 1.277 doların önemli destek konumunda olduğunu ifade eden Memiş, altının gram fiyatında ise 222 liranın destek, 227 liranın direnç konumuna geldiğini söyledi.

Haber Merkezi AA
5 Mart altın fiyatları.
5 Mart altın fiyatları.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 223 lira seviyesinde dengelendi.

Dün altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel düşüşünü üst üste 4'üncü işlem gününe taşıyan gram altın, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla, 222,7 lira seviyesinde tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 223 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 364 lira, Cumhuriyet altını 1.491 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.288,5 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerine dair iyimserliğin artmasıyla altının ons fiyatının baskı altında kaldığını bildirdi.

  • Güvenli limanlara olan talebin azalmasıyla gerileyen altının ons fiyatında, 1.277 doların önemli destek konumunda olduğunu ifade eden Memiş, altının gram fiyatında ise 222 liranın destek, 227 liranın direnç konumuna geldiğini söyledi.

Memiş, yarın açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydederek, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini dile getirdi.

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Yeşilırmak’a türbin kurdu elektrik parasından kurtuldu
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Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Türkiye’de sadece Amasya’da bulunan sistemden 3 ayda parasal değeri yaklaşık 120 bin lirayı bulan enerjinin elde edildiğini açıkladı.
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Binanın elektrik ihtiyacının karşılanmasından arta kalan enerjiyi ulusal ağa vererek gelir sağladıklarını belirten Başkan Özdemir, “Her ay ortalama 40 bin lira civarında elektrik üretimimiz oluyor. Kış boyunca elektriğe para ödemediğimiz gibi gelir de kazandık” dedi.
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Irmak üzerinde şişirilen yapay şelalenin kıyısına konuşlanan 200 kilowatsaatlik enerji üreten 2 türbinin çalışmasıyla kısa mesafede akan sudan elektrik enerjisi elde edildiğine değinen Başkan Özdemir, çevreye zarar vermeden 90 yıl boyunca kullanılabileceği öngörülen sistemin ayrıca 2 yıl içerisinde masrafını karşılayacak olmasıyla da çok ekonomik olduğunu söyledi.
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Suyun akış hızından enerji elde edilen uygulamanın Avrupa’nın bazı ülkelerinde kullanılırken Türkiye’de ise ilk kez Amasya’da hayata geçtiğini vurgulayan Özdemir, “Amasya Yeşilırmak’ın etrafına konuşlanmış bir şehir. Bundan sonra her 200, 300 metrede bu tür türbinler konularak bütün şehrin ihtiyacını Yeşilırmak’ın suyundan karşılanabilir diye konuştu.
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Burgu sisteminin bir parçası olduğu Yeşilırmak Kauçuk Bendi, Rekreasyon Alanları Oluşturulması, Yenilenebilir Enerji Eksenli Gelişim Projesi kapsamında nehrin 150 metrelik bölümünde de Türk mimarisine uygun seyir terasları, seyir kuleleri, dinlenme mekanları ve gezi yolları oluşturulacağını belirten Özdemir, bunun şehre gelen turistlerin ilgisini çekeceğine inandığını da sözlerine ekledi.
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Yeşilırmak’a türbin kurdu, elektrik parasından kurtuldu.
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Yeşilırmak’a türbin kurdu, elektrik parasından kurtuldu.
Yeşilırmak’a türbin kurdu elektrik parasından kurtuldu
Amasya'da yeni belediye binasının enerji ihtiyacı, önünden geçen Yeşilırmak'tan elektrik üreten özel dev türbinlerden sağlanıyor. Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Türkiye'de sadece Amasya'da bulunan sistemden 3 ayda parasal değeri yaklaşık 120 bin lirayı bulan enerjinin elde edildiğini açıkladı.


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