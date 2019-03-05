Gram altın 223 lira seviyelerinde

Suyun akış hızından enerji elde edilen uygulamanın Avrupa’nın bazı ülkelerinde kullanılırken Türkiye’de ise ilk kez Amasya’da hayata geçtiğini vurgulayan Özdemir, “Amasya Yeşilırmak’ın etrafına konuşlanmış bir şehir. Bundan sonra her 200, 300 metrede bu tür türbinler konularak bütün şehrin ihtiyacını Yeşilırmak’ın suyundan karşılanabilir diye konuştu.