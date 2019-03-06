Ekonomi Gram altın 223 lira seviyelerinde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gram altın 223 lira seviyelerinde

İstanbul Kapalıçarşı'da gram altın 223,2 lira, çeyrek altın 365 lira ve Cumhuriyet altını 1.494 liradan işlem görüyor. Finans Analisti Memiş, yurt içi piyasalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının faiz kararının, altının gram fiyatında dalgalanmalara neden olabileceğini söyledi.

Haber Merkezi AA
6 Mart altın fiyatları.
6 Mart altın fiyatları.

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 223,2 lira seviyesinde dengelendi.

Dün altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel 221,6 lira ile yaklaşık 3 haftanın en düşük seviyesini gören gram altın, bu seviyeden gelen alımlarla yükselişe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,16 artışla 223,1 liradan tamamladı.

Bugüne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı, dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinde 223,2 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 365 lira, Cumhuriyet altını 1.494 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 1.289,1 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, yurt içi piyasalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararının, altının gram fiyatında dalgalanmalara neden olabileceğini söyledi.

  • TCMB'nin, faizlerde bir değişikliğe gitmemesi durumunda altının gram fiyatında yatay bir seyrin izlenebileceğini belirten Memiş, politika faizinde indirime gidilmesi durumunda yükseliş trendinin görülebileceğini kaydetti.

Memiş, altının ons fiyatında 1.286-1.296 dolar bandının izleneceğini, gram altında 222 liranın destek, 225 liranın destek, 227 liranın direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

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