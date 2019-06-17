Ekonomi Gram altın 9 ayın zirvesinde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gram altın 9 ayın zirvesinde

Gram altının fiyatı, dolar kuru ve ons altından bulduğu destekle 9 ayın zirvesi olan 258,6 lirayı gördü. Yatırımcısına 2 haftadır kazandıran gram altın, yılın başından bu yana da yüzde 16,4 prim sağladı. İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer, gram altının, 258 TL’nin üzerine yerleşmesi halinde 262-270 TL bandına kadar yükselebileceğine işaret etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden gram altın, bu hafta 258,6 liraya çıkarak 9 ayın en yüksek seviyesini gördü. Altının gram fiyatı bu hafta, ons fiyatı ve dolar kurundaki değer kazançlarının etkisiyle pozitif bir seyir izledi. Haftaya 251 lira seviyelerinden başlayan gram altın, yükseliş eğilimini sürdürerek 14 Haziran'da 258,6 lira ile 9 ayın zirvesini gördü.

258 LİRA SEVİYESİ DESTEKLENİYOR

Haftalık bazda yüzde 1 getiri sağlayan gram altın, haftayı 253,8 liradan tamamladı. Yatırımcısına 2 haftadır üst üste kazandıran gram altın, yılın başından bu yana da yüzde 16,4 prim sağladı. İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer, ons altın ve dolar kurundaki yükselişlerin gram altının 258 lira seviyesine ulaşmasını desteklediğini kaydetti.

262-270 TL BANDINA YÜKSELEBİLİR

Özer, gram altının 258 TL'nin üzerine yerleştiği takdirde 262-270 TL bandına kadar yükselebileceğini belirterek, "Buna karşın kısa vadede 258 TL seviyesi üzerine yerleşmekte başarısız kalırsa ilk etapta 252 TL seviyesine, risklerin daha da yumuşaması halinde 246-247 TL'ye doğru gerileyebilir. Bu durumda gram altın yatırımcısı için bu seviyeler alım fırsatı verebilir" ifadelerini kullandı. Yatırım Finansman Menkul Değerler Yatırım Danışmanlığı Yönetmen Yardımcısı Vahap Taştan da son dönemde küresel piyasalardaki gelişmelerin ons altının fiyatını yukarı çektiğini, TL cephesindeki gelişmelerle birlikte gram altının ise ons altının üzerindeki getiri potansiyelini korumaya devam ettiğini söyledi.

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