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Ekonomi

Altının ons fiyatı ve gram altın rekor üstüne rekor kırdı: Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?

Fed'in faiz kararı, ABD'deki seçim süreci ve açıklanan ekonomik verilerle ons altın 2.468 dolara yükseldi. İç piyasada gram altın ise rekor kırdı. Peki gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın kaç lira?

Lokman Özdemir
09:39 - 17/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 09:40 - 17/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Gram altının fiyatındaki düşüş eğilimi hızla yükselişe geçti. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayında faiz indirimlerine başlayacağı beklentisinin güçlenmesiyle ons altın 46 dolar artarak 2.468 dolara çıkarak rekor tazeledi.


Yurt içinde de gram altın ons altınla birlikte artmaya devam etti ve İstanbul Kapalıçarşı serbest piyasasında gram altın 2.624 liradan işlem görüyor.




Altın fiyatları ne kadar oldu?


Gram altın: 2 bin 624 lira

Çeyrek altın: 4 bin 451 lira

Cumhuriyet altını: 18 bin 132 lira

Tam altın: 17 bin 801 lira

Yarım altın: 8 bin 899 lira

Fed etkili oldu


Fed’in politika faizlerini yakın zamanda indirmeye başlayacağına ilişkin tahminler varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.


Fed, faiz indirimlerine başlamada geç kalmak istemediklerini açıkladı


ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerine başlamada geç kalmak istemediklerini belirtmesi, para piyasalarındaki fiyatlamaların netleşmesine neden olurken, yıl sonuna kadar Bankanın en az 2 kez faiz indireceğine kesin gözüyle bakılmaya başlandı.


Powell, dün Washington Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada, bu yılın ikinci çeyreğindeki 3 verinin enflasyonun yüzde 2'ye düştüğüne dair "güveni biraz artırdığını" ifade etti.


Ons altında 20 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviye


ABD'de enflasyonun haziran ayında belirgin bir şekilde zayıflamasının ve Powell'ın dünkü "güvercin" değerlendirmesinin ardından bugün altının ons fiyatı 2 bin 468 dolarla rekor tazeleyerek, 20 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Altının ons fiyatı düne göre 48 dolar arttı.


En son mayıs ayında altının ons fiyatı 2 bin 450,10 dolarla tarihi zirveyi görmüştü.


Öte yandan, altının ons fiyatı bu yılın başlarında merkez bankalarından gelen taleple tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmış, daha uzun süre yüksek faiz oranları beklentisinin yatırımcıların değerli metale olan ilgisini azaltmasıyla geri çekilmişti.


Donald Trump etkisi


Analistler, Cumhuriyetçi Donald Trump'ın Kasım 2024'te yapılacak ABD başkanlık seçimlerini kazanmasının altın fiyatlarını yukarı yönlü destekleyebileceğini belirterek, Trump'ın planladığı vergi indirimlerinin ABD bütçe açığını artırmasının muhtemel olduğunu, bunun da doların durumunu zayıflatabileceğini ifade etti.


Yatırımcıların yönü altından yana


Analistler yaşananların yatırımcıları altın gibi güvenli liman varlıklarına yönlendirebileceğine işaret etti.





#Altın
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#ons
#FED
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