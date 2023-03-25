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Ekonomi

GSS prim borçları için ödemeler 31 Ağustos'a kadar yapılacak

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları için ödemeler 31 Ağustos'a kadar yapılacak. Anapara, anlaşmalı bankalara ödendiği takdirde, gecikme faizi ve cezası alınmayacak. Ödeme gücü olmayanlar ise gelir testine tabi tutulacak ve tüm borçları silinebilecek.

12:14 . 25/03/2023 Cumartesi
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Arşiv

Arşiv

Milyonlarca vatandaşın vergi ve prim borçlarına ödeme kolaylığı getiren yapılandırma kanunu kapsamında, GSS prim borçları da yapılandırılacak. Primlerini ödeme gücü olmayanlar, borçlarının tamamıyla silinmesi için gelir testine girebilecek. Gelir testi, 31 Temmuz 2023 tarihine kadar yapılacak. Testte hane içinde kişi başına gelirin 3 bin 336 liranın altında çıkması halinde prim borçları silinecek.

Ceza ve zammı alınmayacak

Bu borçlardan doğan gecikme cezası ve zammı da alınmayacak. Ödeme gücü bulunanların prim borçlarını 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ödemesi gerekiyor. Anapara, Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı bankalara ödendiği takdirde gecikme faiz ve cezaları da silinecek. Hane içinde kişi başına geliri 3 bin 336 lirayı aşanların ise asgari ücretin yüzde 3'ü kadar prim ödemeleri gerekiyor. 2023 yılında ödenmesi gereken aylık prim tutarı ise 300 lira 24 kuruş.



#Genel Sağlık Sigortası
#GSS
#SGK
1 saat önce
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