Ekonomi Guardian İngilterede açlık seviyesi iki katından fazla arttı
DÜNYA EKONOMİSİ

Guardian: İngiltere'de açlık seviyesi iki katından fazla arttı

Milyonlarca yetişkinin ve çocuğun düzenli yemek yiyemediği belirtildi. Öğrencilerin, artan maliyetler yüzünden öğle yemeğini atlamak zorunda kaldığına dikkat çekildi.

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Guardian: İngilterede açlık seviyesi iki katından fazla arttı
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Londra merkezli Gıda Vakfı, İngiltere'de yaşam maliyeti krizi ve bu durumun neden olduğu açlıkla ilgili bir araştırma yaptı.

Geçtiğimiz eylül ayında yaklaşık 5 düşük gelirli aileden 1'inin gıda güvensizliği yaşadığı ortaya çıktı.

İngiltere'de açlık seviyelerinde artış

Guardian'ın aktardığı haberde, "Bu da koronavirüs karantinasının kaotik ilk haftalarına kıyasla daha fazla insanın aç kaldığı anlamına geliyor. Açlık seviyeleri, ocak ayından bu yana iki katından fazla arttı." denildi.

Geçen ay yaklaşık 10 milyon yetişkinin ve 4 milyon çocuğun düzenli yemek yiyemediğine dikkat çekildi.

"Öğrenciler, öğle yemeği atlıyor"

Fazladan 800 bin çocuğa ücretsiz okul yemeklerinin verilmesi talebine değinilirken, şu tespitler aktarıldı:

"Okulda aç öğrencilerin sınıf arkadaşlarından yiyecek çaldığına dair haberler var. Okul yemeklerini karşılayamadıkları için öğle yemeğini atlıyorlar. Ya da sadece bir dilim ekmeğin olduğu paketlenmiş öğle yemeği götürüyorlar."

Savunmasız hanelere destek çağrısı

Tüm bu yaşananların, ülkedeki savunmasız hanelerin korunmasına yönelik daha güçlü önlemler alınması çağrısını tetiklediği vurgulandı.

Açlık seviyelerinin artmasından "endişe verici" olarak bahsedilerek, bu durumun artan stres, akıl hastalığı, obezite, diyabet ve kalp hastalığı vakalarıyla sonuçlanabileceği uyarısında bulunuldu.

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