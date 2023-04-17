Gübrede dışa bağımlılık Karadeniz gazıyla azalacak

Karadeniz’deki doğal gaz keşfi enerji sektörü için önemli bir atılım oldu. Rezervin katkı sağladığı alanlardan birisi de doğal gazın ham madde olarak kullanıldığı üre gübresi üretimi. Uzmanlar, gaz keşfinin gübre sektörü için önemli bir fırsat olduğunu belirtiyor. Gübre üretiminde kullanılan doğal gazın yüzde 95’ini ithal eden Türkiye yapılan keşif ile birlikte bu oranı indirebilecek. Filyos'ta yıllık yaklaşık 2 milyon ton üre gübresi üretecek bir tesisin inşa edilmesi planlanıyor.

TÜRKİYE DÜNYA İLE REKABET EDEBİLİR

Türkiye'de yılda 7 milyon ton gübre kullanılıyor. Kullanılan bu gübrenin 3,5 milyon tonunu azotlu gübre (üre gübresi) oluşturuyor. Azotlu gübrenin maliyetinin yüzde 85’ini hem enerji kaynağı olarak hem de ham madde kaynağı olarak doğal gaz oluşturuyor. Tüketilen gübrenin yüzde 50-55’i Türkiye’de üretiliyor. Ancak gübrenin ham maddesi olan doğal gazın yüzde 95’i ithal ediliyor. Gübre üretim kapasitesini son zamanlarda artıran Türkiye, dünyayla rekabet edebilecek düzeyde fabrikalara sahip.

İHRACATÇI ÜLKE OLMA HEDEFİ

Karadeniz’de keşfedilen doğal gazın gübre sektöründe de dışa bağımlılığı azaltması bekleniyor. Uzmanlar gazın bir an önce sektöre kazandırılmasının yerli üretimi ileri taşıyacağı görüşünde. Karadeniz’de keşfedilen gazın gübre sanayiine aktarılması, Türkiye’yi dünyada daha rekabetçi bir ülke haline getirecek. Bununla birlikte hem çiftçiler gübre konusunda daha sağlıklı, daha uygun ürüne ulaşabilecek hem de Türkiye ithalatçı ülke pozisyonundan, ihracatçı ülke pozisyonuna geçebilecek.











