Ekonomi Güçlenen Atak helikopterinden ilk uçuş Atak Faz-2nin 2020 ortasından itibaren teslim edilmesi hedefleniyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ BİLİM

Atak Faz-2 ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Güçlenen Atak helikopterinden ilk uçuş: Atak Faz-2'nin 2020 ortasından itibaren teslim edilmesi hedefleniyor

Atak Faz-2 helikopterinin ilk uçuşu Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tesislerinde başarıyla gerçekleştirildi. Faz-2 helikopterlerinin 2020 ortasından itibaren güvenlik güçlerine teslim edilmesi hedefleniyor.

Haber Merkezi AA
Atak Faz-2 versiyonu, lazer ikaz alıcı ve diğer elektronik harp sistemleriyle donatıldı.
Atak Faz-2 versiyonu, lazer ikaz alıcı ve diğer elektronik harp sistemleriyle donatıldı.

Atak Faz-2 helikopterinin ilk uçuşu Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tesislerinde başarıyla gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

ATAK FAZ-2 versiyonu ilk uçuşunu gerçekleştirdi
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ATAK FAZ-2 versiyonu ilk uçuşunu gerçekleştirdi
ATAK'ın lazer ikaz alıcı ve diğer elektronik harp sistemleri ile donatılmış FAZ-2 versiyonu ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Yerlilik oranı daha da artan ATAK FAZ-2 helikopterlerini yapılacak detay testlerden sonra 2020 ortasından itibaren teslim etmeyi hedefliyoruz.


Demir, "Atak'ın lazer ikaz alıcı ve diğer elektronik harp sistemleriyle donatılmış Faz-2 versiyonu ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Yerlilik oranı daha da artan Atak Faz-2 helikopterlerini, yapılacak detay testlerden sonra 2020 ortasından itibaren teslim etmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

AA

51'inci Atak, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi
EKONOMİ
51'inci Atak, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen T129 Atak Projesi kapsamında bugüne kadar TUSAŞ tarafından üretilen 53 Atak helikopterinin güvenlik güçlerine teslimatı yapıldı.


AA

Atak Faz-2 konfigürasyonundan ise ilk aşamada 21 helikopter teslimatı gerçekleştirilecek.

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