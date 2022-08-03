Ekonomi Güçlenen zırhlıların Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimatı başlıyor
SAVUNMA SANAYİ

Güçlenen zırhlıların Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimatı başlıyor

Türk savunma sanayisindeki kabiliyetlerle neredeyse sıfırlanıp üst seviyede donanımlar eklenen paletli zırhlı muharebe araçları, Türk Silahlı Kuvvetlerine kazandırılacak. Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki DAF kuleli ZMA araçlar, Zırhlı Muharebe Araçları Modernizasyon Projesi kapsamında modern silah sistemleri ve yüksek teknoloji görev ekipmanlarıyla donatılarak kışlaya dönecek. FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, vurucu gücü, beka kabiliyeti ciddi biçimde artırılacak çok sayıda aracın bu yıl Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımına sunulacağını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Güçlenen zırhlıların Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimatı başlıyor
Üst seviyede donanımlar eklenen paletli zırhlı muharebe araçları, TSK'ya kazandırılacak.

FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Zırhlı Muharebe Araçları (ZMA) Modernizasyon Projesi'ne ilişkin bilgi verdi.

Kurt, modernizasyon kapsamında araçların silah sistemlerinin, yani vurucu gücünün yenilendiğini ifade etti. DAF kule yerine insansız uzaktan komutalı silah kulelerinin araçlara yerleştirildiğini anlatan Kurt, araçların beka özelliklerinde de ciddi iyileştirmeler olacağını belirtti. Araçların koruma özelliğinin artırılacağını söyleyen Kurt, mayın koruma özelliğinin de yükseltileceğini dile getirdi.

TSK gücüne güç katıyor: ZMA modernizasyon projesinde atış testleri başarılı oldu
EKONOMİ
TSK gücüne güç katıyor: ZMA modernizasyon projesinde atış testleri başarılı oldu

Araçlardaki yangın bastırma sistemlerinde yenileme olacağını belirten Nail Kurt, şöyle devam etti:

  • "Mobilite anlamında 25-30 yıllık araçlardan bahsediyoruz. Motor, transmisyon bakımları, yani mobilitelerinde ciddi bir iyileştirme, yenileşme sağlanacak. Çok kapsamlı bir çalışma, araçlar tamamen sıfırlanıyor, bir gövde halinde kalıyor. Bütün ömürlü malzeme sorgulanmadan değişiyor. Onun dışında önemli komponentler de tamamen bakıma giriyor. Kullanıcımızla değişmesi gereken parçalara karar veriliyor. Kullanılacaksa ne şekilde yenileyip kullanacağımız ortaya çıkıyor. Dolayısıyla gerçek bir ömür uzatma işlemi ilave kabiliyetlerle birlikte yapılıyor. Çok kapsamlı. Bir yarı ömür gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi, yenilemesi diyebiliriz. Aslında yarı ömrünü geçmiş araçlar ama kullanıcımız da çok iyi kullanmış, bakımlı kullanmış ve bunlara gerek modern ekipman entegre edilmesi gerekse mevcut ekipmanların ve alt sistemlerinin bakımının yapılması sayesinde sıfıra yakın araçlarla inşallah ordumuz kullanıma devam edecek."

Modernizasyonu tamamlanan araçların teslimatını yakın zamanda öngördüklerini bildiren Kurt, "Daha önceden öngörmediğimiz bazı değişiklikler talep edildi. Özellikle kulede değişiklikler oldu. Kalifikasyon testlerinin tamamlanmasını müteakip bu yıl bayağı bir teslimat başlayacak." dedi.

İlk etapta 133 ZMA modernize edilecek

Proje 2019 sonunda başlatılırken geçen sürede ASELSAN ve FNSS iş birliğiyle yoğun tasarım ve entegrasyon çalışması yürütüldü, prototip ZMA modernizasyonu yapıldı. Proje kapsamında ilk etapta 133 ZMA modernize edilecek.

Modernizasyon kapsamında araçlara 25 milimetre silaha sahip Nefer insansız kule, lazer uyarı, yakın mesafe gözetleme, sürücü görüş, yön bulma ve seyrüsefer sistemleri entegre ediliyor.

Araçların beka yeteneğinin artırılmasını ve modern teknolojik alt sistemlerle donatılmasını amaçlayan çözüm paketi, kullanıcılardan alınan geri bildirimlerle hazırlandı.

Bu çözüm paketiyle ZMA'lara azami beka yetenekleri kazandırılırken, araçların kullanım ömrü uzatılıyor, kritik alt sistemler yenileniyor, araçlara yerli alt sistemler entegre ediliyor.

Proje sonunda FNSS'nin ZMA tecrübesi ve yeni nesil araç geliştirme teknolojisindeki yetkinlikleri ile modern ve üstün teknoloji ateş gücü ve görev ekipmanlarının buluşturulduğu araçlar Türk Silahlı Kuvvetlerinin hizmetine sunulacak.

Türk zırhlılarına 360 derece görüş yeteneği
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Asisguard Genel Müdürü Mustafa Barış Düzgün, düzenlediği basın toplantısında, silah dron sistemleriyle adını duyuran şirketin, elektro-optik görüntüleme sistemlerine yönelik de çok sayıda ürünü bulunduğunu söyledi. 2019'da Hatay Emniyet Genel Müdürlüğünün bir projesinde sınır güvenliğine yönelik kamera kurulumları gerçekleştirdiklerini anlatan Düzgün, ayrıca 2 binden fazla araçta çevresel görüş sistemi de denilen kamera sistemlerinin görev yaptığını belirtti. Düzgün, şunları söyledi:
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\"Yakın zamanda Savunma Sanayii Başkanlığının modernizasyon projesi kapsamında 360 derece durumsal farkındalık projesinde 1000'e yakın araç için çevresel görüş sistemlerimiz seçildi. 1000'e yakın araca sistemlerimizi entegre etmek üzereyiz. İnsansız kara aracı Barkan üzerinde elektro-optik 360 derece farkındalık sistemimiz var. Bu tecrübelerle elektro-optik ürün ailemizi genişlettik. Uzak mesafe zum kapasitesine sahip soğutmalı ve soğutmasız termal kameralar çıkardık. Zırhlı kara araçları ve sınır güvenlik sistemlerinde bu çözümleri kullanmayı amaçlıyoruz.\"
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Türkiye'deki projelerin ardından yurt dışından talepler almaya başladıklarını anlatan Düzgün, \"3 ülkede bu konuda son aşamaya geldik. Sadece kendi kamera sistemlerimiz yok, Türkiye'den farklı şirketlerin ürünlerinin olduğu bir sistem çözümü sunuyoruz.\" ifadesini kullandı.
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Düzgün, görüntüme sistemlerinin yanı sıra komuta kontrol bilgisayarları, akıllı monitörler, konuşma ve görüntüleme sistemleriyle askeri araçlarda çok sayıda modernizasyon gerçekleştirdiklerini kaydetti.
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Afrika pazarında silahlı dron Songar'a ilgi<br><br>Düzgün, yurt dışına açılmalarını sağlayan ilk ürün silahlı dron Songar'da da ilk teslimatı 1-1,5 ay içerisinde Nijerya'ya yapacaklarını bildirdi. Düzgün, bu sayede Afrika pazarında çok daha fazla tanınır hale geldiklerini söyledi.
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Asya'da bir ülkede Songar ihracatı için son aşamaya geldikleri bilgisini veren Düzgün, şu değerlendirmelerde bulundu:
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\"Nisanda bunu açıklayabilir hale gelmeyi umuyoruz, sayısı da çok olacak görünüyor.\"
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\"Silahlı dron ihracatında bu yıl farklı ülkelerde toplamda 30 adedin üzerine çıkacağımızı tahmin ediyorum.
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Bu bizim için başlangıçta oldukça önemli bir sayı. Diğer sistemlerde yaklaşık 1 yıldır 3-4 tane çok yüksek meblağlı proje kovalıyoruz. Bunlardan birisi nisan ayında sonuçlanırsa ki bu şirketin boyunun 3 katı büyüklüğünde bir proje. Son aşamasına gelmiş durumdayız. Şirketin 3 yılını kurtaracak büyüklükte bir proje olduğunu söyleyebilirim. Sınır güvenliğiyle ilgili Songar'ın, kameraların yanı sıra Türkiye'den 3-4 şirketin ürünlerinin dahil olduğu sistem seviyesinde bir proje olacak.\"
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Düzgün, 800 gramdan 2,5 kilogram ağırlığa kadar olan 2-3 eksen stabilizasyon sağlayan gimballar geliştirip hem kendi dronlarında hem de farklı ürünlerde kullanılmasını amaçladıklarını belirtti.
Türk zırhlılarına 360 derece görüş yeteneği
Asisguard Genel Müdürü Mustafa Barış Düzgün, 360 derece durumsal farkındalık projesiyle güvenlik güçleri tarafından kullanılan 1000'e yakın zırhlı araca çevresel görüş sistemleri entegre edeceklerini bildirdi.


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