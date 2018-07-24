'Güçlü kadın' projesi hazır

2018-2023 yıllarını kapsayan "Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı" son halini alarak kitaplaştırıldı. Kadınların hayatın her alanında güçlendirilmesine yönelik yeni önlemlerin belirlendiği plan, Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyor.

ERKEK MESLEĞİNE KADIN ELİ

Hazırlıkları mülga Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca tamamlanan ve yeni dönemde Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanması öngörülen planda özellikle ekonomi alanında kapsamlı tedbirlere yer verildi.

Kadınların geleneksel istihdam alanlarıyla sınırlı olmayan ve erkeklere göre daha az yer aldıkları mesleklerde istihdamına yönelik çalışmalar yapılacak. Bu kapsamda inşaat sektörünün ihtiyaç duyduğu alanlarda, nitelikli kadın çalışanların yetiştirilmesi sağlanacak. Bilişim sektöründe kadın iş gücü yetiştirilmesi amacıyla çalışmalar artırılacak.