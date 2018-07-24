Ekonomi Güçlü kadın projesi hazır
TÜRKİYE EKONOMİSİ

'Güçlü kadın' projesi hazır

Hükümet, kadınların hayatın her alanında güçlendirilmesi amacıyla ilk kez hazırlanan "Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı" ile ekonomiden eğitime, karar alma mekanizmalarından sağlığa kadar geniş bir yelpazede yeni önlemleri hayata geçirecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
&quot;Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı&quot;
"Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı"

2018-2023 yıllarını kapsayan "Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı" son halini alarak kitaplaştırıldı. Kadınların hayatın her alanında güçlendirilmesine yönelik yeni önlemlerin belirlendiği plan, Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyor.

ERKEK MESLEĞİNE KADIN ELİ

Hazırlıkları mülga Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca tamamlanan ve yeni dönemde Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanması öngörülen planda özellikle ekonomi alanında kapsamlı tedbirlere yer verildi.

Kadınların geleneksel istihdam alanlarıyla sınırlı olmayan ve erkeklere göre daha az yer aldıkları mesleklerde istihdamına yönelik çalışmalar yapılacak. Bu kapsamda inşaat sektörünün ihtiyaç duyduğu alanlarda, nitelikli kadın çalışanların yetiştirilmesi sağlanacak. Bilişim sektöründe kadın iş gücü yetiştirilmesi amacıyla çalışmalar artırılacak.

  • Eşit işe eşit maaş
  • Söz konusu projede özel sektörde kadınların güçlenmesine yönelik eşit işe eşit ücret ilkesinin uygulanması gibi kriterler yer alacak. Yine kadınların okuryazarlığın yüzde 100'e çıkarılması çalışmaları yürütülecek. Lisans ve lisansüstü eğitim kredi ve burslarında geri ödemede esneklik, daha yüksek burs sağlanması, karşılıksız burs gibi kadınlara yönelik önlemler de geliştirilecek.
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