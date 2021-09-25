Ekonomi Güçlü üretim eylülde sürdü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Güçlü üretim eylülde sürdü

İmalat sanayisinde kapasite kullanım oranı önceki aya göre 1 puan yükselerek yüzde 78,1’e çıktı. Bu değerle son yılların en yüksek kapasite kullanım oranı yakalanmış oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Güçlü üretim eylülde sürdü
Arşiv

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), eylülde bir önceki aya göre 1 puan artarak yüzde 78,1 seviyesine yükseldi.

İMALAT SANAYİSİ SÜREKLİ ARTIŞTA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren bin 765 iş yeri tarafından eylül ayı İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen cevapların toplulaştırılarak değerlendirildiği açıklandı. Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, eylülde bir önceki aya kıyasla 1 puan artarak yüzde 78,1’e ulaştı. Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 1 puan artışla yüzde 77,8’e yükseldi.

PERAKENDEDE SATIŞ ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı sektörel güven endeksi, eylülde aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 1,5, perakende ticaret sektöründe yüzde 4,8 yükselirken, inşaat sektöründe yüzde 0,7 düştü. Perakende ticaret sektöründe geçen aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 3,8 artarak 125,9 oldu. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi de yüzde 5 artarak 130,1 olarak kayıtlara geçti.

SİPARİŞLER ETKİLEDİ

Reel Kesim Güven Endeksi ise (RKGE), eylülde bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak 113,4’e geriledi. Gelecek üç aydaki siparişler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Kripto parada Pekin depremi
EKONOMİ
Kripto parada Pekin depremi

Irak ticaretinde yoğun mesai
EKONOMİ
Irak ticaretinde yoğun mesai

Bölgesel teşvikle tekstilde 386 bin istihdam
EKONOMİ
Bölgesel teşvikle tekstilde 386 bin istihdam
Abone Ol Google News
Süper Ligin yeni lideri

Süper Lig'in yeni lideri

Beşiktaş'ı yenen Altay, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Siparişlerine yetişemiyor

Siparişlerine yetişemiyor

"'İstanbul'da bal olur mu' diye düşünüyorlar."
Bu Kurmay Başkanı gitmeli

Kritik projeleri yabancılara pazarlayan casusluk çetesi generalleri fişleyip hedefe koymuş.

Ankara Valiliği'nden din kültürü öğretmeni hakkında açıklama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.