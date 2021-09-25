Güçlü üretim eylülde sürdü

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), eylülde bir önceki aya göre 1 puan artarak yüzde 78,1 seviyesine yükseldi.

İMALAT SANAYİSİ SÜREKLİ ARTIŞTA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren bin 765 iş yeri tarafından eylül ayı İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen cevapların toplulaştırılarak değerlendirildiği açıklandı. Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, eylülde bir önceki aya kıyasla 1 puan artarak yüzde 78,1’e ulaştı. Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 1 puan artışla yüzde 77,8’e yükseldi.

PERAKENDEDE SATIŞ ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı sektörel güven endeksi, eylülde aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 1,5, perakende ticaret sektöründe yüzde 4,8 yükselirken, inşaat sektöründe yüzde 0,7 düştü. Perakende ticaret sektöründe geçen aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 3,8 artarak 125,9 oldu. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi de yüzde 5 artarak 130,1 olarak kayıtlara geçti.

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SİPARİŞLER ETKİLEDİ

Reel Kesim Güven Endeksi ise (RKGE), eylülde bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak 113,4’e geriledi. Gelecek üç aydaki siparişler endeksi azalış yönünde etkiledi.

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