Güçlü yatırım için bir darbe daha

Merkez Bankası, yılın ilk toplantısında da faiz indirimi kararı aldı. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 75 baz puan daha düşürerek yüzde 12’den yüzde 11,25'e çeken Merkez Bankası, üst üste beş toplantıda faiz indirime serisini sürdürdü. TCMB tarafından faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda; son döneme ilişkin verilerin iktisadi faaliyetteki toparlanma eğiliminin devam ettiğini gösterdiği belirtildi.

YATIRIMA DESTEK OLSUN

İktisadi faaliyetin sektörel yayılımındaki iyileşmenin devam etmekle birlikte yatırımların zayıf seyrini sürdürdüğü ifade edilen duyuruda, “Rekabet gücündeki gelişmelerin olumlu etkisi sürerken küresel büyüme görünümündeki zayıflama dış talebi kısmen yavaşlatmaktadır. Net ihracatın büyümeye katkısı gerilerken, dezenflasyon süreci ve finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte ekonomideki toparlanmanın devam edeceği öngörülmektedir. Son dönemde belirgin bir iyileşme kaydeden cari işlemler dengesinin alınan tedbirlerin de katkısıyla önümüzdeki dönemde ılımlı bir seyir izlemesi beklenmektedir” denildi.

MERKEZLERİN ROLÜ KRİTİKLEŞİYOR

Merkez’in açıklamasında; küresel iktisadi faaliyetteki zayıf seyir ve küresel enflasyonun düşük düzeyi gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarını genişleyici yönde sürdüreceklerine dair beklentileri güçlendirdiği de ifade edildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Korumacılık önlemlerinin, küresel ekonomi politikalarına dair diğer belirsizliklerin ve jeopolitik gelişmelerin sermaye akımları, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturabileceği etkiler yakından takip edilmektedir.”

ENFLASYON POLİTİKASIYLA UYUMLU DURUŞ

Duyuruda, enflasyon görünümündeki iyileşmenin devam ettiği, enflasyon beklentilerindeki genele yayılan düzelmenin sürdüğü ifade edildi. Enflasyon başta olmak üzere makroekonomik göstergelerdeki iyileşmenin ülke risk primindeki düşüşü desteklediği ve maliyet unsurları üzerindeki baskıların sınırlanmasına katkıda bulunduğu belirtilen duyuruda, döviz kuru, iç talep koşulları ve üretici fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinin ılımlı seyrettiği bildirildi. Duyuruda, enflasyondaki seyrin yıl sonu tahminiyle büyük ölçüde uyumlu olduğu değerlendirildi: “Gelinen noktada, mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla uyumunu koruduğu değerlendirilmektedir.”

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Yüzde 5 büyüme için alan açtı

Şekip Avdagiç

Merkez Bankası’nın son beş toplantıda peş peşe indirim yaptığına dikkati çeken İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Merkez felaket tellallarının sesini 5’te 5 indirimle kesti. Yüzde 5’lik büyüme hedefine de manevra alanı açtı. ABD-Çin ticaret anlaşmasıyla küresel piyasalarda pozitif rüzgar eserken, iş dünyamızın bu potansiyeli yakalaması için faizler hızla tek haneyi görmeli. Kamu bankaları takdire şayan şekilde harekete geçti. Şimdi özel bankalar da daha fazla sahaya inmiş görünüyor. Önümüzdeki günlere daha güvenle bakıyoruz. Faizlerin aşağı gelmesi ve finansmanın ucuzlaması, Türkiye'de reel sektörün canlanması bakımından görevini yerine getirmeye başladı” değerlendirmesinde bulundu.

Faizler düştükçe Türkiye yükseliyor

Ali Kopuz

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz ise faiz indirimlerinin piyasa şartları müsaade ettikçe devam etmesi gerektiğini belirtti. Kopuz, “2020 yılında belirlediğimiz büyüme hedeflerimizi tutturmak istiyorsak yatırımların artmasını sağlamalıyız. Faiz indirimleri bu konuda bizim en önemli yardımcılarımızdan biri olacak. Birçok alanda yatırımın önünü açacak destek ve teşvik haberleri geldi. Faiz ve enflasyonun gerileme sürecinin devam etmesi yatırımları ve istihdamı artıracak ve 2020 yılı tüm Türkiye için yükseliş yılı olacaktır” dedi.

Bu indirimler meyvesini verecek

Gürsel Baran

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ekonomisindeki iyileşmenin devam ettiğini belirterek, “Merkez Bankası’nın faiz indirimleri, iş dünyası olarak moral ve motivasyonumuzu artırıyor. Faizler düştükçe 2020 yılında tek haneleri göreceğimizi umut ediyorum” dedi. Göstergelerdeki olumlu seyrin ekonomideki iyileşme eğilimini ortaya koyduğuna dikkat çeken Baran, indirimlerin önümüzdeki dönemlerde piyasalarda yatırım ortamı olarak daha fazla meyvelerini vereceğine işaret etti.