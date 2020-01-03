Ekonomi Gülle Yerli otomobile hayran kaldık
OTOMOTİV

Gülle: Yerli otomobile hayran kaldık

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyoner liderliğinde Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun cesaret dolu adımlarıyla Türkiye’nin 60 yıllık yerli ve milli otomobil hasreti son buldu. Her anlamıyla hayran kaldığımız yerli otomobilimizi 2022 yılında yollarda görmek istiyoruz” dedi.

Haber Merkezi İHA
​Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle
​Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu’nda ‘2019 Yılı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısı’ düzenledi.

Toplantıda konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, kullanıma hazır hale geldiği anda tüm TİM ve birliklerin yerli otomobil kullanacaklarını duyurdu.

Gülle, küresel ticaretteki dar boğaza rağmen 2019 yılında Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını hatırlatarak, “Küresel ticaretteki tüm zorluklara rağmen ihracat ailemizin 85 bini aşkın üyesiyle birlikte her ay kırdığımız ihracat rekorlarımızı 2019’da yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoruyla taçlandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Aralık ayında ihracatımız, yüzde 4,87 artışla 15 milyar 385 milyon dolar oldu. Bu sayede 2019 Aralık ayı, 2017 Aralık ayındaki 14,7 milyar dolarlık ihracat rakamını geride bırakarak tüm zamanların en çok ihracat yapılan Aralık ayı oldu. 2019’un tamamına baktığımızda küresel konjonktürdeki zorluklara ve küresel ticaretteki yavaşlamaya rağmen 12 ayın 8’inde yine Cumhuriyet tarihi rekoruna imza attık” ifadelerini kullandı.

Gülle, yüzde 100 yerli ve milli olan otomobilin çıkışı için sabırsız olduğunu belirterek, Türkiye’nin 60 yıllık hasretinin son bulduğunu dile getirdi. Gülle, “Ülke olarak göğsümüzü kabartan tarihi atılımlara şahit olduk. Yerli-milli İHA ve SİHA’larımız, milli gemi ve denizaltı projemiz sonrasında bir diğer milli atılım da Aralık ayında hayata geçti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyoner liderliğinde Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun cesaret dolu adımlarıyla Türkiye’nin 60 yıllık yerli ve milli otomobil hasreti son buldu.

Her anlamıyla hayran kaldığımız yerli otomobilimizi 2022 yılında yollarda görmek istiyoruz. TİM ve birliklerimizin görevli araçlarının tamamını yerli ve milli otomobilimize dönüştürmek adına şimdiden sözümüzü veriyoruz. Daha da önemlisi ilk yerli ve milli otomobilimizin ihracatını bir an önce gerçekleştirmek adına da tüm ihracat ailesi olarak ayrı bir heyecan içerisindeyiz. İlgili ihracatçı birliğimiz ve otomotiv sektörümüzün önde gelen temsilcileriyle de en kısa zamanda 2022 yılında yola çıkacak olan yerli otomobilimizin, ihraç pazarlarının ve talebinin oluşturulması anlamında yoğun bir çalışma temposuna gireceğiz” şeklinde konuştu.

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