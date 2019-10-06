Gümrük Birliği’nde güncelleme talebi

DEİK AB Çalışma Grubu üyeleri ve DEİK Türkiye-Almanya İş Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri ile Avrupa Ekonomik Senatosu'ndan (EES) üst düzey bir heyetle bir araya geldi. DEİK Yönetim Kurulu Üyesi ve DEİK Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Zeynep Bodur Okyay, ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi adına geçekleştirdikleri üç günlük Brüksel ziyaretlerini tamamladıklarını ve yakın gelecekte diğer Avrupa başkentlerini de ziyaret etmeyi planladıklarını bildirdi. Okyay, “Burada amacımız AB Konseyi'nde Gümrük Birliği'nin modernizasyonunun başlaması için var olan tıkanıklığı gidermekti. Bir kez daha fark ettik ki birbirimizle konuşmak gerçekten işe yarıyor. Ziyaret ettiğimiz kişilerden çok farklı fikirler aldık ve gelecek günlerde birlikte çalışacağız” dedi.

DESTEK ÇAĞRISI YAPTI

Okyay, AB-Türkiye ilişkilerinin geçen üç yılda en kötü dönemini yaşamasına rağmen yeniden canlanması için fırsatlar gördüklerini anlattı. Canlanma sürecinde her iki taraftaki iş dünyasına, “iyimser tavırla destek olma” çağrısında bulunan Okyay, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Orta vadede kazanç sağlayacak ve kazan-kazan çözümü üretecek tek gündem Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesidir. Türkiye ekonomisi geçen yılki zorlu süreçten sonra, bir dönüm noktasına ulaştı. Görünüm, daha düşük enflasyon ve faiz oranları, kur da daha stabil hale geldi. Geleceğe daha pozitif bakıyoruz. Türkiye'de reel gelirde güçlü bir büyüme yaşayacağımıza eminim. Türkiye ve AB şans eseri partner olmadı. Sorunun değil çözümün yanında olmamız gerekiyor. İklim değişikliği, gıda güvenliği gibi konularda da birlikte çalışmalıyız.”

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