Gümrük müşavirliği işlemlerinde uygulanacak asgari ücretler yeniden belirlendi

Çirleme, Anadolu Bölgesi’nin Kırşehir'e ait lezzetlerinden biri olan bir et yemeğidir. Kuru üzüm ve pekmezle hazırlanan bu etli yemek oldukça doyurucu ve besleyicidir. Çirleme nasıl yapılır? Çirleme yemeği malzemeleri nelerdir? İşte Kırşehir'in meşhur yemeği çirlemenin yapılışına dair ayrıntılar...