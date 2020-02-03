Gümrüklerde korona virüs önlemi

Etki sahasını genişletmeye devam eden koronavirüsten korunmaya çalışan ülkeler, farklı yollar izliyor. Türk Hava Yolları’nın da arasında bulunduğu pek çok havayolu şirketinin yanısıra global pek çok markada virüsün yayıldığı Çin’de faaliyetlerini geçici süre ile durdururken, Dünya Sağlık Örgütü de(WHO) dünya genelinde acil durum ilan etmişti. Tüm bunların yanında bölgede bulunan vatandaşları Koca Yusuf adlı uçak ile bölgeden getiren Türkiye, havalimanlarında başlattığı termal kamera kontrolünün yanında gümrüklerde ön tedbir alıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından gümrüklerde bir çalışma grubu kurulurken, bu çalışma grubu için Sağlık Bakanlığı’ndan da katılım olması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI YAKINDAN İZLİYOR

Dünyada kargo tarafında bir tedbire imza atan ilk ülke Türkiye olacak. Sağlık Bakanlığı tarafında da virüsün gelişimi hakkında detaylı bir çalışma yürütülürken virüsün yaşam alanlarından, tedbirlere kadar bütün konular üzerinde duruluyor. Litvanya’da sürdürdüğü temasları sırasında konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüsünün Çin ile ticari ilişkileri nasıl etkileyeceği ve ülkeden gelen kargoların denetiminin nasıl olacağına ilişkin bilgi verdi.

KURU YÜZEYLERDE ÖMRÜ KISA

Pekcan, Sağlık Bakanlığından kendilerine gelen notta söz konusu virüsün kuru yüzeylerde birkaç saatten fazla canlı kalmadığı ve uluslararası kargolarda bir sıkıntının yaşanmadığı yönünde bilginin yer aldığını belirtti. Bakıldığında henüz hiçbir ülkenin kargoları önleyici bir tedbir almadığını gördüklerine işaret eden Bakan Pekcan da, konuyla ilişkin şunları söyledi: “Biz yine de ön tedbir alıyoruz. Gümrüklerde bir çalışma grubu kurduk, Sağlık Bakanlığı'ndan katılım talep ettik. Biz 'Ekiplerimize her türlü ekipman, donanımı temin edelim. Çin'den gelecek gemiler olursa da bu konuyla ilgili koruyalım' diye bir yaklaşım içerisindeyiz.”

TEDARİK SIKINTISI YAŞAMAYIZ

Salgınının küresel ticareti etkileyebileceğini kaydeden Pekcan, "Ticaret Bakanlığı olarak ürün tedarikinde hiçbir zaman bir ülkeye bağımlı kalmıyoruz, yüzde 100 bir ürünü bir ülkeden almıyoruz. Kurduğumuz risk analiz programımız sayesinde ülke, ürün bazlı çalışmalar yapabiliyoruz” dedi. Pekcan, Çin'den gelen ithal ürünler için tedarik sıkıntısı yaşanmayacağını söyledi. “Uzak Doğu'da çalıştığımız başka ülkeler de var, hep alternatiflerimiz var"diyen Pekcan, Çin için üzüntülerini dile getirirken onların da iyi ve ciddi önlemler aldıklarını gördüğünü söyledi.

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TOPLANTI ERTELENEBiLiR

Ruhsar Pekcan

Bakan Pekcan, 6 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret etmesi planlanan Çin Ticaret Başkan Yardımcısı'nın kendilerine bir yazı gönderdiğini belirterek, şöyle konuştu: "Bize 'Koronavirüs sebebiyle ziyaretimi ertelemek zorundayım' diye bir yazı yazmışlar. 20 Şubat'ta Çin'de KEK toplantımız olacaktı. Dolayısıyla herhalde biz de bu toplantının yapılamayacağı yönünde bir cevap vereceğiz. Esasında 2006'dan beri Çin ile böyle bir görüşme gerçekleşmemiş. 2006'dan beri gerçekleşmeyen buluşmayı bu sene gerçekleştirecektik. Henüz resmi olarak bildirmedik ama bugün öyle bir mesaj geldiğine göre biz de o doğrultuda hareket edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.



PAZARDAKİ BOŞLUKLARI BİZ DOLDURACAĞIZ

Durumun bir başka boyutu da olduğuna dikkati çeken Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Çin'den dünya pazarlarına ihraç edilen ürünlerin ihraç edilememesi durumunda Türkiye'nin nasıl çalışmalar gerçekleştirebileceğine yönelik bir değerlendirme de yaptıklarını anlattı. Pekcan, bununla ilgili bir çalışma başlattıklarını dile getirerek, "Bu Çin'in hakim olduğu pazarlarda hangi ürünlerde bizim güçlü olduğumuzu tespit etmeye yönelik bir çalışma. Bu alanlar tekstil, hazır giyim, ayakkabı, deri ürünleri olabilir, diğer sektörler de olabilir" şeklinde konuştu.