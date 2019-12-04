Gümrükte ortak POS dönemi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sınır kapılarında işlemleri kolaylaştırıp, hızlandırmanın amaçlandığı uygulama ile gümrük kapılarındaki POS cihazlarından kamu tahsilatlarının gerçekleştirilebileceği belirtildi.

Gümrük noktalarında yapılan tahsilat işlemlerinde yerli ve yabancı tüm kredi kartlarıyla kamu bankalarının debit (ATM) kartlarının geçerli olacağı kaydedilen açıklamada, "Böylece özellikle yoğun tır ve yolcu giriş- çıkışları olan kara hudut kapılarında yığılma olmaması ve tahsilat işlemlerinin daha hızlı yürütülmesi sağlanacaktır. Ayrıca proje kapsamında geliştirilen entegre sistem üzerinden gümrük işlemlerine ait tüm vergiler tahakkuka dayalı olarak tahsil edilebilecektir. Tüm sürecin elektronik ortamda yürütülmesiyle birlikte gelir ve nakit yönetiminde ve gümrük işlemlerinin denetiminde etkinlik artırılmış olacaktır" denildi.

Açıklamada, ayrıca bugün itibarıyla Esenboğa Gümrük Müdürlüğü'nde projenin pilot uygulamasına başlanacağı kaydedildi.

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