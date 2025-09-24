Yeni Şafak
Gümüş fiyatları 14 yılın zirvesinde

14:2524/09/2025, Çarşamba
Gümüş fiyatlarının artış hızı altın fiyatlarını artış hız oranını geçti. Gümüş, fiyatları yıl başından bu yana rekorlar kırmaya devam ediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararlarını etkisinde kalan emtialardan biri de gümüş oldu.

Yıl başında 30 dolar olan gümüşün onsu, günümüzde 40 doların üzerine kadar çıktı.

Emtia, yıl başından bugüne yüzde 40 zamlandı.

Gümüşün değerlenmesi sonrası, yatırımcı ilgisi de gümüşe kaydı.

Ons gümüş ve gram gümüş fiyatı

Dün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı faiz indirimi ve enflasyon açıklamalarıyla birlikte gümüşün onsu 44,14 dolara yükseldi.

Bugün 1 gram gümüş fiyatı ise 58,2028 TL oldu.


