Küresel ham çelik üretimi ağustosta arttı: 145,3 milyon tona ulaştı

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), ağustos ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı. Buna göre, küresel ham çelik üretimi, Ağustos 2025'te geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,3 artarak 145,3 milyon tona yükseldi.





Söz konusu dönemde Çin'in üretimi yüzde 0,7 azalarak 77,4 milyon tona ve Japonya'nın üretimi yüzde 3,4 azalarak 6,6 milyon tona indi. Yine aynı dönemde Almanya'nın üretimi yüzde 10,5 düşerek 2,6 milyon tona gerilerken ABD'nin üretimi yüzde 3,2 artarak 7,2 milyon tona ulaştı.

Türkiye'nin ham çelik üretimi ise ağustosta yıllık bazda yüzde 7,9 artarak 3,4 milyon tona yükseldi. Ağustosta Brezilya'nın ham çelik üretimi yüzde 4,6 gerileyerek 2,9 milyon tona indi. Rusya’da üretimin yüzde 4,6 azalışla 5,5 milyon tona geriledi.





Söz konusu dönemde, Hindistan'ın üretimi yüzde 13,2 artarak 14,1 milyon tona ve İran'ın üretimi ise yüzde 17,9 yükselerek 1,6 milyona ulaştı. Küresel ham çelik üretimi bu yılın ocak-ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 azalarak 1 milyar 230 milyon tona düştü.







