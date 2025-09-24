Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Küresel ham çelik üretimi ağustosta arttı: 145,3 milyon tona ulaştı

Küresel ham çelik üretimi ağustosta arttı: 145,3 milyon tona ulaştı

13:5024/09/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Küresel ham çelik üretimi ağustosta yıllık bazda yüzde 0,3 arttı
Küresel ham çelik üretimi ağustosta yıllık bazda yüzde 0,3 arttı

Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), ağustos ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı. Küresel ham çelik üretimi, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 yükselerek 145,3 milyon tona ulaştı.

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), ağustos ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı. Buna göre, küresel ham çelik üretimi, Ağustos 2025'te geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,3 artarak 145,3 milyon tona yükseldi.


Söz konusu dönemde Çin'in üretimi yüzde 0,7 azalarak 77,4 milyon tona ve Japonya'nın üretimi yüzde 3,4 azalarak 6,6 milyon tona indi. Yine aynı dönemde Almanya'nın üretimi yüzde 10,5 düşerek 2,6 milyon tona gerilerken ABD'nin üretimi yüzde 3,2 artarak 7,2 milyon tona ulaştı.

Türkiye'nin ham çelik üretimi ise ağustosta yıllık bazda yüzde 7,9 artarak 3,4 milyon tona yükseldi. Ağustosta Brezilya'nın ham çelik üretimi yüzde 4,6 gerileyerek 2,9 milyon tona indi. Rusya’da üretimin yüzde 4,6 azalışla 5,5 milyon tona geriledi.


Söz konusu dönemde, Hindistan'ın üretimi yüzde 13,2 artarak 14,1 milyon tona ve İran'ın üretimi ise yüzde 17,9 yükselerek 1,6 milyona ulaştı. Küresel ham çelik üretimi bu yılın ocak-ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 azalarak 1 milyar 230 milyon tona düştü.



#Çin
#Dünya Çelik Birliği
#ham çelik
#Türkiye
#Worldsteel
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yıllarca Beklenen Düzenleme Meclis Gündeminde: Staj ve Çıraklık Sigortası EYT Yolunu Açacak mı?