Otomobil devi iflas başvurusu yaptı: Piyasanın lideriydi

12:5624/09/2025, Çarşamba
AA
Alman devi, girdiği mali darboğazdan çıkamadı.
Alman devi, girdiği mali darboğazdan çıkamadı.

Alman otomotiv sektörünün önemli tedarikçilerinden Kiekert iflas başvurusunda bulundu. Kiekert’in mali sıkıntılarının küresel otomotiv piyasasındaki tedarik krizleri ve artan maliyetlerle bağlantılı olduğu belirtiliyor.

1857 yılında kurulan ve otomobil üreticilerine uzun yıllardır kapı kilitleri, merkezi kilit sistemleri ve güvenlik çözümleri sağlayan Kiekert, özellikle Avrupa ve ABD pazarlarında önemli bir tedarikçi olarak biliniyor.

Her üç araçtan birinde parçası var

Alman basınında yer alan haberlerde, otomotiv kilit sistemleri konusunda uzmanlaşmış Kiekert'in Wuppertal Bölge Mahkemesine iflas başvurusunda bulunduğu belirtildi.

1857’de Düsseldorf yakınlarında Arnold Kiekert tarafından kurulan Kiekert, 11 fabrikasında 4 bin 500 kişiye istihdam sağlıyor. Alman tedarikçinin kilit sistemleri, dünya çapında her üç araçtan birine monte ediliyor.

Öte yandan, sigorta şirketi Atradius'un verilerine göre, Almanya'da büyük şirket iflaslarının sayısı yılın ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 207 ile rekor seviyeye ulaştı.

Yıllık geliri 10 milyon avronun üzerinde olan söz konusu şirketler arasında otomotiv tedarikçilerinin 29 büyük iflasla en büyük paya sahip olması dikkati çekti.

12 bin şirket faaliyetine son verdi

Bu arada, Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre ise ülkede ocak-haziran döneminde toplamda 12 bin şirket iflas etti. İflaslarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış yaşandı.



