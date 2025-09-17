Vanarama'nın araştırması, bir tasarımın matematiksel olarak mükemmel olmasının, tüketicinin gözündeki çekiciliği veya ticari başarısıyla her zaman doğru orantılı olmadığını ortaya koydu. Sonuçta bir otomobili tercih edilebilir kılan sadece görünüşü değil aynı zaman da fiyatı ve performansıdır.