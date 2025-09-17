Dünyanın en çirkin otomobili belirlendi. Güzelliğin matematiksel formülü olarak bilinen "altın oran" kullanılarak yapılan bir araştırma, dünyanın en çirkin otomobilini ortaya koydu. İşte 50 popüler model arasında yapılan analizde, 100 üzerinden 7 puan alarak sınıfta kalan o model.
Otomobil anketleriyle bilinen Vanarama adlı şirket, Bir otomobilin tasarımını "güzel" veya "çirkin" yapan nedir? sorusunu "altın oran"a sorarak ilginç bir araştırmaya imza attı. 50 popüler otomobil modelinin tasarımını analiz eden çalışmanın sonuçları herkesi şaşırttı.
Araştırmada, otomobillerin tasarım detayları "altın oran"a ne kadar yakın olduklarına göre puanlandı.
Yüzde olarak ise altın orana en yakın olan tasarımlar, "en güzel" kabul edildi.
Dünyanın en çirkin arabası ilan edildi
Analize göre, estetik açıdan en başarısız ve altın orandan en uzak model, 100 üzerinden sadece 7 puan alan Kia Picanto oldu.
Onu 12 puanla Citroën C1 ve 15 puanla, Avrupa'nın en popüler SUV'larından biri olan Kia Sportage takip etti.
Bu durum herkesi şaşırtsa da matematiksel olarak "kusurlu" bulunan tasarımların, fiyat ve performans açısından ticari başarıya ulaşmasına engel olmadığı açıkça görülüyor.
Benzer şekilde, İtalyan markaları arasında en düşük notu alan Fiat 500 de birçok ülkede satış rekorları kırıyor.
Peki altın orana en yakın olanlar hangileri?
Listenin zirvesinde Alman otomobilleri dikkat çekiyor..
İşte dünyanın en güzel otomobilleri...
5 - Mercedes-Benz A-Serisi (77 puan)
4- BMW 1 Serisi (78 puan)
3- Opel Mokka (80 puan)
2- Volkswagen Golf (80 puan)
1- Audi A3 (83 puan)
Vanarama'nın araştırması, bir tasarımın matematiksel olarak mükemmel olmasının, tüketicinin gözündeki çekiciliği veya ticari başarısıyla her zaman doğru orantılı olmadığını ortaya koydu. Sonuçta bir otomobili tercih edilebilir kılan sadece görünüşü değil aynı zaman da fiyatı ve performansıdır.