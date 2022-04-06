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Ekonomi Gümüşsuyu Halı Kalplere 70İz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gümüşsuyu Halı ‘'Kalplere 70’İz’

Türkiye’nin ilk makine halısı Gümüşsuyu, 70. yaşını bayileriyle birlikte Antalya’daki uluslararası bayiler buluşmasında kutladı. Markanın 2022 yılı hedef ve stratejilerinin değerlendirildiği toplantıya; yurtiçi ve yurtdışından Gümüşsuyu Halı bayileri katıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gümüşsuyu Halı ‘Kalplere 70’İz’
​Türkiye’nin ilk makine halısı Gümüşsuyu.

Gümüşsuyu’nun, modern tasarımlı, şık, fonksiyonel ve halı sektöründe trend yaratacak 2022 yılı ürün kreasyonları Gümüşsuyu bayileri tarafından da büyük beğeni topladı.

Gümüşsuyu için 2022’nin çıkış yılı olduğunu ifade eden Gümüşsuyu Halı Genel Müdürü Ramazan Baran, ‘Kalplere 70’iz’ mottosu ile 70’inci yılını kutlayan markanın, gelecek kuşakların kalplerinde de yer edineceğini ifade etti.

Doğa’nın korunmasında Ecocycle Koleksiyonu ile dikkat çeken Gümüşsuyu Halı, Uluslararası Bayiler Toplantısı anısına Fethiye Üzümlü’de 17 hektarlık alanda hatıra ormanı oluşturacak.
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