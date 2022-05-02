Güneş panelinde üçüncü olacağız

Son yıllarda yaptığı atılımla yenilenebilir enerji alanındaki gücünü hızla artıran Türkiye, bu alandaki teknolojisini de geliştiriyor. Enerjide yenilenebilir kaynakların payı 2002’de yüzde 38 iken son yıllardaki adımlarla yüzde 54’e kadar yükseldi. 2030 yılında ise toplam kurulu güçte yenilenebilir payının yüzde 70’e çıkarılması hedefleniyor. Türkiye’nin en büyük ithalat kalemi olan enerijide, yenilenebilir kaynaklara yönelmek kadar bu alandaki teknolojiyi geliştirmek de hayati öneme sahip. Türkiye, kurulu güçte başı çeken yenilenebilir kaynaklardan güneş enerjisinde panel üretim kapasitesinde Avrupa’da 1’inci, dünyada da 4’üncü sırada yer alıyor.

Fatih Dönmez

DÜNYADA 4. SIRADAYIZ

Dünya genelinde yıllık 185 bin megavatlık panel üretim kapasitesi mevcut. Burada ilk sırada üretimin büyük bir kısmını yapan ve 124 bin megavat üretim kapasitesine sahip Çin yer alıyor. Çin’i 14 bin megavatla Vietnam, 9 bin 200 megavatla Güney Kore takip ediyor. Türkiye ise 7 bin 960 megavatlık üretim kapasitesiyle dünyada 4’üncü sırada yer alıyor. Yerli ve milli ekipmanlar için çalışmalar devam ederken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni yatırımlarla gelecek yıl güneş paneli üretiminde hedefin dünyada ilk 3’e girmek olduğunu söyledi.

AVRUPA’NIN İKİ KATI ÜRETİM

Tüm AB ülkelerinin toplam üretim kapasitesi ise 3 bin 200 megavat. Bu üretime bakıldığında Türkiye, 7 bin 960 megavatlık üretim kapasitesiyle Avrupa’da lider konumunda bulunuyor. Türkiye, 2022 ve 2023’te yapacağı yatırımlarla güneşte kapasitesini 9 bin 110 megavata çıkarmayı hedefliyor. Türkiye’nin 2014’te 40 megavat olan güneş enerjisi kurulu gücü ise 8 yılda 200 kat artarak 8 bin megavatın üzerine çıktı.

REKLAM

RÜZGARDA DA ÜRETİP DÜNYAYA SATIYORUZ

Öte yandan Türkiye, 10 bin megavat sınırını aşan rüzgâr enerjisi kurulu gücünde yatırımlarını sürdürüyor. Rüzgarda da yerli ve milli ekipman çalışmaları devam ederken, rüzgâr enerjisi üretiminde kullanılan ekipmanlarda da yerlilik oranı arttı. İlk olarak ‘kule’ üretimiyle başlayan yerli üretim, çeşitlenerek türbin üretimine kadar genişledi. Türkiye’de üretilen rüzgâr türbini, kanatları ve kuleleri birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Yatırımın meyvelerini almaya başladık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli ve yenilenebilir enerjinin toplam elektrik kurulu gücündeki payının artmasının enerji arz güvenliğinde büyük öneme sahip olduğunu söyledi. Yenilenebilir enerji alanındaki yatırımların meyvelerinin toplanmaya başladığını belirten Dönmez, “Sadece kurulu gücümüzde yenilenebilirin payını artırmak yetmiyor bunun teknolojisini de yerlileştirmek gerekiyor. İşte Türkiye bunu da başardı. Hem rüzgâr da hem de güneşte dünyada önemli üretici ülkelerden biri olduk ama bunlarla yetinmiyoruz. Yeni yatırımlarla gelecek yıl güneş paneli üretiminde dünyada ilk 3’e girmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

EKONOMİ Çiftçiye mobil güneş paneli desteği: Elektrik maliyeti hesaplı hale getirilecek