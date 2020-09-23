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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Güney Kore’ye dengeli ticaret için çağrı: Somut adım bekliyoruz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye’nin Güney Kore ile dış ticaret açığının sürdürülebilir olmadığını belirterek, “Her iki ülkenin ticari ilişkilerini karşılıklı olarak kazan-kazan ilkesiyle geliştirebilmelerini sağlamak için Kore’den somut adımlar bekliyoruz” dedi. Pekcan, Güney Koreli firmalara daha fazla yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ruhsar Pekcan
Ruhsar Pekcan

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye’nin Güney Kore arasındaki dış ticaret açığının sürdürülebilir olmadığını belirterek, “Her iki ülkenin ticari ilişkilerini karşılıklı olarak kazan-kazan ilkesiyle, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde geliştirebilmelerini sağlamak için Kore’den somut adımlar bekliyoruz” dedi.

Bakan Pekcan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Kore Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen ve iki ülkenin iş insanlarının iştirak ettiği Türkiye-Kore İş ve Yatırım Toplantısı’na video konferans yöntemiyle katıldı.

TÜRKİYE ALEYHİNE BİR DURUM

Pekcan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 6,7 milyar dolar olduğu bilgisini vererek, Güney Kore ile ticaret hacmini artırmak istediklerini ancak ikili ticarette Türkiye aleyhine ciddi bir ticaret açığının söz konusu olduğunu bildirdi. Pekcan, Güney Koreli firmalara daha fazla yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

TİCARET ANLAŞMASI ÖNEMLİ

Güney Kore ile Serbest Ticaret Anlaşmasının (STA) 2013’te, Hizmet Ticareti ve Yatırım Anlaşmalarının ise 2018’de devreye girdiğini anımsatan Pekcan, şöyle konuştu: “Bu anlaşmaları biz çok değerli buluyoruz. STA devreye girdiğinde Türkiye’nin ticaret ve yatırım ilişkileri açısından şu anki durumdan çok farklı beklentileri vardı. Kore 2019’da ithalatta Türkiye’nin 9’uncu büyük ortağı ancak ihracat yaptığımız ülkeler arasında 43’üncü sırada. STA’mız olmasına rağmen, Türkiye’nin toplam dış ticaret açığındaki en yüksek paya sahip ülkelerden biri.”

İhtisas bölgelerine yatırım daveti

Pekcan, Türkiye’nin teknolojik dönüşüm sürecini destekleyebilecek Kore yatırımlarıyla özellikle ilgilendiklerine işaret ederek, “Türkiye’de yakın zamanda yüksek teknoloji yatırımları çekmek için yeni teşviklerle donatılmış ‘İhtisas Serbest Bölge’ modelini başlattık. İlk ihtisas serbest bölge, halihazırda İstanbul’da belirlendi ve yeni yatırımcıları bekliyor” ifadelerini kullandı. Türk şirketlerinin Güney Kore şirketleriyle üçüncü ülkelerde iş birliğine ve ortak yatırımlara açık ve istekli olduğunu vurgulayan Pekcan, bunun özellikle yurt dışı müteahhitlik sektörleri ve inşaat projelerinde olduğu gibi diğer sektörlerde de yapılabileceğini anlattı.

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